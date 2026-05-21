阿拉木图—阿拉套—库纳耶夫三城联动 政府规划修建轻轨交通路线

在关于落实国家元首Alatau City项目指示进展情况的专题新闻发布会上，波兹姆巴耶夫指出，鉴于阿拉套市目前人口规模较小，该方向修建地铁现阶段不具备经济可行性。

—现在谈论地铁延伸还为时过早。阿拉套市总人口刚超5万人，尚无必要将地铁线路延伸至此。根据总体规划，政府计划在阿拉木图、阿拉套与库纳耶夫三城之间建设轻轨线路。此外，我们也在同步考虑气垫悬浮列车等先进交通方案，目前正与全球顶尖专家团队开展合作，-波兹姆巴耶夫说道。

他表示，政府目标是在这三座城市之间，选择一种既能保障高效通勤，又能将运营成本降至最低的交通解决方案。

波兹姆巴耶夫同时强调，即便未来人口增长，该地区交通拥堵状况也将得到有效控制。