阿拉木图—阿拉套—库纳耶夫三城联动 政府规划修建轻轨交通路线
（哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图地铁暂不会延伸至阿拉套市。政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫21日表示，该方向拟推行轻轨交通，而非修建地铁。
在关于落实国家元首Alatau City项目指示进展情况的专题新闻发布会上，波兹姆巴耶夫指出，鉴于阿拉套市目前人口规模较小，该方向修建地铁现阶段不具备经济可行性。
—现在谈论地铁延伸还为时过早。阿拉套市总人口刚超5万人，尚无必要将地铁线路延伸至此。根据总体规划，政府计划在阿拉木图、阿拉套与库纳耶夫三城之间建设轻轨线路。此外，我们也在同步考虑气垫悬浮列车等先进交通方案，目前正与全球顶尖专家团队开展合作，-波兹姆巴耶夫说道。
他表示，政府目标是在这三座城市之间，选择一种既能保障高效通勤，又能将运营成本降至最低的交通解决方案。
波兹姆巴耶夫同时强调，即便未来人口增长，该地区交通拥堵状况也将得到有效控制。
—阿拉套市总体规划由全球知名规划公司盛裕集团（Surbana Jurong）主持制定，该公司在新加坡及全球多国参与过大型城市开发项目。目前，另有一家资深机构正在对该方案的城市规划及交通基础设施进行细节优化。我们充分吸取了此前其他投资项目中的教训，将这些失败经验作为警示，确保城市建设少走弯路。因此，并不担心未来会出现交通拥堵，-波兹姆巴耶夫补充道。