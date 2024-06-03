哈萨克斯坦三分之一的预算收入来自石油

努尔兰·朱马古洛夫表示，自国家独立以来，哈萨克斯坦的石油总产量达到20亿吨。以货币金额计算，接近1万亿美元。虽然30年来，坚戈贬值，而且，按当前汇率计算收入也不太合适。例如，在2022年底，国家基金收到了创历史记录的6.4万亿坚戈，但以美元计算只有140亿。但以美元计算，2011年创下历史记录——220亿。

他介绍，同时，在这方面投入了大量资源，包括财政资源。根据2020年的数据，当油价为每桶43美元时，所有收益的三分之一用于以下方面：

商品、服务、工资； 税收； 投资者的分红； 偿还借款。

2020年，285亿美元收入的净利润为100亿美元（4万亿坚戈）。

努尔兰·朱马古洛夫称，哈萨克斯坦三分之一的预算收入来自石油收入。在国家财政、预算和国家基金的总税收中，石油工业占40%以上。尽管存在腐败的因素，但这仅存在于成本中，即合同和货物。

今年3月，哈能源部报告称，截至2023年底，哈萨克斯坦的石油产量将达到9000万吨，比2022年增加7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】