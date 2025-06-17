近三分之一的在职哈萨克斯坦退休人员从事教育领域工作

根据国家统计局按抽样方式开展的企业年度调查结果显示，在职退休人员在各教育层级的分布并不均衡。数据显示，其中大多数集中在中等教育阶段，从事初等教育工作的退休人员则寥寥无几。中等教育领域吸纳了约2.76万人。

医疗卫生行业是退休人员就业人数第二多的领域，相关从业人员达2.6万人，占总数的16%；紧随其后的是工业领域，有1.91万名退休人员仍在岗位上，占比为12%。

报告指出，教育、医疗和工业三个行业共吸纳了近60%的在职退休人员，这与这些行业本身的庞大就业规模密切相关，因此该分布并不令人意外。

在职退休人员比例最高的行业是“其他服务类行业”，在该领域工作的退休人员达5700人，占该行业全部正式员工总数的11%。此类服务主要包括各类社会团体组织的相关活动。

此外，房地产领域的退休从业人员占比为9.6%，即2100人；行政和辅助性服务领域的比例为8%，对应约1.09万人。

需要说明的是，文中所提的所有数据均指“在编员工”，即包括与用人单位签订劳动合同的正式职工，以及暂时因产假、育儿假等原因缺勤的员工。同时，统计对象覆盖中型及以上企业，不包括从事个体经营的小微企业。

【编译：达娜】