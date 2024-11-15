三菱商事拟扩展在哈业务 加强脱碳领域合作

会谈中，库安特洛夫向杉田哲也介绍了哈萨克斯坦当前的新投资政治，表示哈国将持续推动出口的同时，对发展高附加值产业予以了高度重视。他表示，在这方面，日本的先进技术可以在加强人力和技术能力方面发挥重要作用。

三菱商事株式会社代表在会上向哈方介绍了该企业旨在可持续发展和减少碳足迹的 2024 年企业战略。

在会议框架内，哈萨克斯坦方面提出了一些有前途的项目，例如建立使用氢技术的基础设施以及开发可再生能源领域的解决方案。杉田哲也因此指出，该公司对能源创新、数字化转型和高科技生产的重视与哈萨克斯坦发展低碳经济的目标完全一致。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

双方讨论了可持续发展领域合作的主要方向，包括能源领域、基础设施和工业领域的先进技术引进和项目实施等。

三菱商事株式会社代表表示有兴趣实施旨在扩大公司在哈萨克斯坦的业务并支持该地区可持续发展的新举措。此前，在“中亚五国+日本”商业论坛框架内，三菱商事株式会社与中亚气候基金会和“Rakurs Tech LLC”公司签署了谅解备忘录。

根据会谈结果，双方同意结合三菱商事株式会社在能源和数字化转型领域的全球举措，进一步开展合作。

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三菱商事于1993年进入哈萨克斯坦市场，并在哈开设了三个代表处。公司在哈萨克斯坦的这些年里，参与实施了多个投资项目，包括：“哈萨克斯坦西部公路修复”、“克孜勒奥尔达市供水重建和改善”、“铁路维修设备交付”等。据东京总公司称，该公司向“Tengizchevroil”和“Aktobemunaygaz”公司供应了3万吨高耐腐蚀钢管。此外，作为人力资源开发合作的一部分，三菱公司赞助开设了 哈英技术大学（Kazakh-British Technical University）几个配备现代化设备的教育和科学实验室。

【编译：木合塔尔·木拉提】