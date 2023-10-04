三名科学家分享2023年诺贝尔化学奖

瑞典皇家科学院常任秘书汉斯·埃勒格伦当天在皇家科学院会议厅公布了获奖者名单及主要成就。他说，今年获化学奖的研究成果为纳米技术“播下了重要的种子”。

瑞典皇家科学院在当日发表的新闻公报中说，量子点是一类非常小的纳米尺度颗粒。人们在理论上早就知道，在纳米颗粒中会出现与尺寸相关的量子效应，但在过去难以制造出纳米颗粒的时候，很少有人相信相关理论能应用于实践。今年的获奖者们在上世纪八九十年代发明和改进了制造量子点的技术。如今，量子点“照亮了”基于QLED（量子点发光二极管）技术的计算机显示器和电视屏幕，它们还为一些LED（发光二极管）灯的光线增添了细微差别，生物化学家和医生也在使用它们来绘制生物组织图。

诺贝尔化学委员会主席约翰·奥奎斯特在公报中说：“量子点具有许多令人着迷且不寻常的特性。重要的是，它们根据大小而具有不同的颜色。”

公报说，量子点正在为人类带来许多福祉。研究人员相信，未来它们可以用于柔性电子产品、微型传感器、更薄的太阳能电池和加密量子通信等领域。

据介绍，巴文迪1961年出生于法国，是美国麻省理工学院教授；布鲁斯1943年出生于美国，是美国哥伦比亚大学教授；叶基莫夫1945年出生于苏联，是美国纳米晶体技术公司的前首席科学家。

巴文迪当天在接受电话连线采访时表示，他对获奖感到意外，“完全出乎意料”，为此感到荣幸。

三名获奖者将平分1100万瑞典克朗（约合100万美元）奖金。