工基发展部长会见意大利驻哈大使和SDF集团代表

哈通社/努尔苏丹/2月25日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部新闻处消息，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫25日在努尔苏丹会见了意大利驻哈萨克斯坦特命全权大使帕斯库瓦里•德阿维诺和意大利SDF集团代表。

意大利驻哈大使报告了意大利企业家对哈萨克斯坦日益增长的兴趣，以及进一步进入欧亚经济联盟国家市场的可能性。

双方讨论了将意大利SDF跨国控股集团的世界农业机械品牌«DEUTZ-FAHR»置于«AgromashHolding»股份公司进行本地化生产的前景。

部长指出，哈萨克斯坦的产业政策旨在最大程度地实现装配生产组件的本地化，并为制造企业创建有效的商业模式。

此外，部长谈到了更新哈萨克斯坦农业机械园的计划。他指出，工基发展部愿意协助SDF集团与哈国农业机械的主要制造商«AgromashHolding»股份公司建立合作关系。

意大利是哈萨克斯坦经济的主要投资国之一。据哈萨克斯坦央行的统计数据显示，2005年至2019年期间，意大利对哈萨克斯坦经济的直接投资额为67亿美元。

在机械工程、轻工业、建筑业、采矿和冶金工业以及农业等领域，正在成功实施投资项目。

根据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会的数据，截至2020年1月1日，哈萨克斯坦有171家意大利参与其中的法人实体、分公司和代表处，以及62家哈意合资企业。

哈萨克斯坦和意大利之间的贸易额在2020年达到76亿美元，比上年同期的100亿美元下降了24.1％。

2020年哈萨克斯坦对意大利的出口额达到66亿美元。

【编译：阿拉依】



