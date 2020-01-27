阿斯塔纳国际金融中心与Seedstars公司签署谅解备忘录

哈通社/努尔苏丹/1月27--在达沃斯世界经济论坛框架下，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）27日与Seedstars公司、新兴市场创业社区和投资者签署谅解备忘录。

据阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）消息，谅解备忘录的合作项目包括落实初创项目、发展初创项目生态环境，以及向中亚地区吸引国际专家等。

阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫表示，非常高兴能与最大的国际投资和创新开发公司之一、Seedstars进行合作。阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）特别关注初创企业，每年都进行区域支持计划。这项合作将为哈萨克斯坦和中亚的初创企业吸引投资，为发展技术领域企业和新一代企业家注入新动力。

Seedstars联合创始人皮埃尔·阿兰·马森说：“阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）是Seedstars在哈萨克斯坦值得信赖的合作伙伴。基于成功落实的合作经验，我们希望通过教育和金融支持，对哈萨克斯坦企业家进行长期支持。我们的目标是支持当地生态系统、将增强哈萨克斯坦对地区和国际投资人的吸引力。”

【编译：阿依波塔】