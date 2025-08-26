珠宝、牛肉、轮胎上榜 哈萨克斯坦出口结构多元化

哪些商品在海外需求旺盛？

消息称，为了筛选出增长最快的出口品类，网站选取了今年1月至6月出口额超过2500万美元的商品，并按同比增幅进行排序。

数据显示，2025年上半年，其他钢铁制品出口额达5810万美元，功率超过5兆瓦的燃气轮机出口额为2500万美元。珠宝首饰出口同比增长22倍，轻质馏出物出口则飙升15倍。

在其他六个增速显著的品类中，香水和芳香制品出口额达到4540万美元，同比增长410.8%；牛肉出口额为3600万美元，同比增长217.3%；用于乘用车的轮胎出口额达2600万美元，同比增长169.3%。此外，涡轮喷气发动机的出口额为7770万美元，同比增长166.4%；电信接收设备出口额为2950万美元，同比增长164.8%；动物饲料出口额达2.446亿美元，同比增长159.1%。

乘用车轮胎出口亮点突出

在诸多品类中，乘用车新轮胎出口格外引人关注。今年上半年，哈萨克斯坦向国外出口了26.7万条轮胎，其中95%销往俄罗斯，而出口至俄罗斯的轮胎中超过一半（58.1%）产自卡拉干达州。

哈萨克斯坦出口结构的丰富，离不开新工厂的投产。位于卡拉干达州萨兰市的KamaTyresKZ轮胎厂于2022年底启用，在投产最初一年半时间里仅生产卡车轮胎。直到2024年6月，乘用车轮胎生产线才正式运行。

据企业管理层介绍，该厂自2024年7月起开始出货，客户包括萨热阿尔卡汽车制造厂、哈萨克斯坦经销商及俄罗斯买家。乘用车轮胎生产线的投产，也使萨兰工厂的专业化方向发生改变。目前，该厂年产能为300万条乘用车轮胎和50万条卡车轮胎。自2024年9月起，该厂更名为Tengri Tyres。

2025年上半年，工厂共生产25.74万条轮胎，其中约三分之一出口海外。自投产以来，累计产量已达45万条。

值得一提的是，2025年，哈萨克斯坦迎来加入世界贸易组织十周年。在过去十年间，哈萨克斯坦已成为国际贸易体系中积极而负责任的参与者。

【编译：阿遥】