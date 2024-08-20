海上风暴致游艇翻沉 英国知名企业家等6人失踪

据意大利海岸警卫队通报，该失事游艇长约56米，在英国注册，于19日凌晨在西西里大区首府巴勒莫附近海域出事。当天日出前不久，该游艇突遇风暴。“当时风力很猛，预报有恶劣天气，但（没有料到）那么严重。”海岸警卫队官员告诉路透社记者。

这艘游艇载有22人，经救援后，包括一名1岁婴儿在内的15人获救。据当地媒体报道，有8名获救者转入当地医院，这些人情况稳定。6名失踪者分别为英国、美国和加拿大籍。

事发时，在该游艇附近还有一艘船航行，其船上人员目睹了这场海难并参与了救援。这艘船的船长告诉路透社记者，他当时设法稳住了自己的船只，避免与这艘游艇相撞，但在风暴过去后，他发现“后面那艘船不见了”。船员们在一条救生筏上找到了数名幸存者，将他们带上岸，由海岸警卫队接走。

据路透社报道，意大利经历了几周热浪，近日又遭遇风暴和暴雨，在该国北部地区引发洪水、泥石流，造成严重损失和破坏。

救援人员已潜入水下检视沉没游艇的残骸，当地检察机关已对这起海难启动调查。

据游艇行业相关网站介绍，该失事游艇于2008年出厂，2020年翻修，可承载10名船员和12名乘客。“船只发现者”网站的信息显示，这艘游艇14日离开西西里岛港口米拉佐，最后已知踪迹是18日晚在巴勒莫以东海域出现，状态为“停泊”。

失踪者之一的林奇现年59岁，有“英国版比尔·盖茨”之称，曾创办软件企业“自主”公司，2011年将企业出售给美国惠普公司。林奇因这笔交易在美国受到欺诈指控，但于今年6月被宣判无罪。