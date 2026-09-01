上合组织成立25周年：迈向提质增效与数字化转型新阶段

（哈萨克国际通讯社讯）9月1日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行的上海合作组织成员国元首理事会会议。适逢上合组织成立25周年，此次峰会围绕地区未来发展、上合组织在新的国际格局中的定位以及下一阶段合作重点展开讨论。

从“上海五国”到重要多边合作平台

连日来，比什凯克迎来两项大型国际活动——上合组织成立25周年峰会和第六届世界游牧民族运动会。

上海合作组织的前身可以追溯至1996年由哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦组成的“上海五国”机制。2001年，随着乌兹别克斯坦加入，上海合作组织正式成立。此后，印度、巴基斯坦、伊朗和白俄罗斯相继加入，上合组织的覆盖范围不断扩大，并逐渐发展成为具有广泛国际影响力的多边合作机制。

2024年阿斯塔纳峰会上，白俄罗斯正式成为上合组织成员国，上合组织由此形成10个成员国的规模，组织的政治影响力以及在国际合作体系中的作用进一步提升。

Фото: news.cgtn.com

哈萨克斯坦外交部下属外交政策研究所副董事长马纳尔别克·哈巴济耶夫（Манарбек Қабазиев）认为，上合组织是当前国际关系体系中具有重要影响力的多边合作机制之一。不过，上合组织不应被视为联合国、独联体或欧亚经济联盟等国际和地区组织的替代机制，因为各组织的任务、权限和合作方式存在明显区别。

“首先，上合组织是一个服务于政治对话以及欧亚国家相互协作的广泛平台。成员国在政治制度、经济模式、文明和文化传统等方面存在差异，而这恰恰构成了上合组织的特点。上合组织并不要求各国采用统一的政治或经济模式，其合作建立在主权国家平等、相互尊重、协商一致、不干涉内政和互利共赢等原则基础之上。这些原则共同构成了‘上海精神’。”哈巴济耶夫说。

在上合组织框架内，各国不仅寻求利益交汇点，不同民族的历史经验和价值观也形成互动。由此形成了一种不同于其他一体化机制的合作模式，多样性并未成为合作的障碍，反而成为这一机制的重要特点。

哈萨克斯坦哲学、政治学和宗教学研究所比较政治研究中心首席研究员鲁斯兰·伊济莫夫（Руслан Изимов）指出，上合组织的一个显著特点，是并不要求成员国在政治或意识形态上保持一致。

“例如，在欧盟框架下，彼此存在尖锐冲突的国家很难同时成为成员。而在上合组织内，尽管印度与巴基斯坦、印度与中国之间存在历史问题和边境分歧，它们仍然同处一个组织。另一个值得注意的现象是，20多年来，上合组织并没有建立共同市场或共同货币联盟，但已经实施了数十项双边和多边基础设施合作倡议。”他说。

哈巴济耶夫认为，上合组织峰会与第六届世界游牧民族运动会同期在比什凯克举行，也具有特殊象征意义。

“上合组织汇聚了欧亚大陆不同国家、文化和文明，而世界游牧民族运动会则承载着欧亚各民族共同的历史遗产。在这些民族的历史经验中，欧亚大陆并非由边界割裂，而是一个人员往来、贸易、文化交流和相互联系自然发展的空间。因此，两项活动同时在比什凯克举行形成了一幅非常具有象征意义的画面——欧亚大陆在同一时刻回望自己的过去，也在思考未来。”他说。

哈萨克斯坦推动上合组织机制改革

对哈萨克斯坦而言，上合组织是欧亚合作体系中外交理念与经济利益相互交汇的重要平台。近年来，推动组织内部机制改革和提高运行效率，成为哈萨克斯坦在上合组织框架下持续关注的方向之一。

面对快速变化的国际环境，哈萨克斯坦主张进一步完善上合组织工作机制，提高组织应对地缘政治危机、技术变革以及全球经济风险等新挑战的能力。

Фото: Ақорда

哈萨克斯坦担任上合组织2023—2024年度轮值主席国期间，推动启动了组织改革进程，其主要目标包括增强上合组织机构的稳定性、提高决策效率，并扩大成员国之间务实合作。

托卡耶夫多次指出，在全球不稳定因素增加的背景下，上合组织需要及时适应新的地缘政治和经济环境。

2024年，在哈萨克斯坦倡议下，上合组织通过《关于各国团结共促世界公正、和睦、发展的倡议》，就全球不稳定背景下的信任、稳定和安全等原则作出阐述。此后，该文件作为上合组织对全球议程的贡献提交联合国大会。

在哈萨克斯坦积极参与以及伙伴国支持下，上合组织还推进了一系列重要倡议和文件，其中包括确定长期发展方向的《上合组织至2035年发展战略》、旨在保障民众基本需求的粮食安全合作计划、加强边境地区信任与合作的相关协议，以及打击恐怖主义、分裂主义和极端主义合作计划。

目前，由哈萨克斯坦提出的上合组织机制完善倡议正在成员国之间进一步讨论和细化，其主要目标是提高组织合作的实际成效，并增强其作为欧亚地区重要国际合作平台之一的作用。

水资源合作成为新的战略议题

加强经济合作也是上合组织下一阶段发展的重要任务，而这一领域与生态环境问题密切相关。

中亚是受气候变化影响较为明显的地区之一。气候变化、荒漠化、水资源减少以及环境污染等问题，可能对地区长期发展产生影响。其中，水安全具有特殊的战略意义，因为水资源与经济发展、农业生产以及社会稳定密切相关。

在这一背景下，托卡耶夫提出建立上合组织成员国水问题研究中心。

按照相关倡议，新机构将推动成员国协调水资源领域合作，加强节水和高效用水先进技术及经验交流，并推动共同创新解决方案在这一领域得到应用。

哈巴济耶夫指出，经过25年发展，上合组织已经逐渐形成成员国之间独特的信任和互动机制。

组织不仅建立了不同国家之间开展政治对话的机制，还通过地区反恐怖机构强化安全合作，在经济和交通互联互通领域打下基础，并将人文合作范围扩大至高校合作项目、文化和体育交流等多个领域。

“因此，上合组织成立25周年是一个重要节点，意味着组织正在从形成和发展阶段迈向更加注重质量提升和实际成果的新阶段。这也表明，上合组织不仅能够保持自身稳定性，而且是一个能够在新挑战下不断调整、持续发展的组织。”哈巴济耶夫说。

Фото: Пресс-служба ШОС

数字化成为未来合作重点

根据《上合组织至2035年发展战略》，2026年上合组织进一步明确了多个重点合作方向。

首先是加强成员国之间的互信和睦邻关系。各成员国致力于在平等、尊重主权以及兼顾彼此利益的原则基础上发展相互关系。

安全仍是上合组织的核心合作领域之一。成员国继续围绕打击恐怖主义、极端主义、分裂主义、毒品和武器非法交易、跨国犯罪以及非法移民等问题开展合作。

在这一领域，上合组织正在进一步完善相关专业机制，包括反恐合作以及应对安全威胁的专门机构。

经济合作则继续向贸易、投资、交通运输、能源和数字经济等领域拓展。相关合作议程包括推动建立上合组织开发银行，以及实施2026—2030年多边经贸合作计划等。

与此同时，数字化的重要性正在进一步上升，并逐渐成为连接其他合作领域的重要基础。

随着技术快速发展，数字议程不仅关系到地区竞争力，也将在很大程度上影响上合组织未来的发展空间。

“我认为，未来十年上合组织最重要的发展机遇之一就在这一领域。过去，实现欧亚互联互通首先依靠实体基础设施；今天，我们讨论的已经包括数字平台互联互通、电子运输单证、数字海关、货物运输追踪、电子证书、人工智能、网络安全以及跨境贸易。”哈巴济耶夫说。

数字化助力哈萨克斯坦强化欧亚交通枢纽地位

哈巴济耶夫认为，数字合作对哈萨克斯坦尤其重要。

近年来，哈萨克斯坦持续推动数字技术在国际物流领域应用，包括Smart Cargo系统、电子文件流转以及货物运输数字化伴随服务等。

Фото: Ақорда

在专家看来，上合组织未来可以成为推动成员国跨境物流系统数字互联的平台，使货物在跨越多个国家边境时，整个运输过程能够通过统一或相互兼容的数字系统完成。

“这对于跨里海国际运输路线、‘东西’运输走廊、‘北—南’运输走廊，以及连接亚洲、中亚、高加索、俄罗斯、中东和欧洲市场的其他交通路线具有重要意义。哈萨克斯坦正在持续巩固欧亚大陆过境运输枢纽地位。2025年，经哈萨克斯坦境内运输的过境货物达到3690万吨。”哈巴济耶夫说。

对哈萨克斯坦而言，上合组织未来发展应继续建立在利益平衡、尊重国家主权和互利多边合作基础之上。

在国际环境持续变化、新技术快速发展的背景下，上合组织如何提高现有合作机制效率，并把成员国之间已经形成的政治互信进一步转化为经贸、交通、水资源和数字化领域的实际成果，将成为其迈入第二个25年后面临的重要任务。

此次在比什凯克举行的上合组织成立25周年峰会，也因此不仅是一次重要的政治对话平台，同时成为观察上合组织机制改革、务实合作和数字化转型方向的重要窗口。