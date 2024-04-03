上合组织成员国安全会议秘书第十九次会议在阿斯塔纳举行

哈萨克斯坦安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫、印度总理国家安全顾问阿吉特·多瓦尔、伊朗伊斯兰共和国最高国家安全理事会秘书阿里·阿克巴尔·艾哈迈迪安·巴巴基，中华人民共和国公安部部长王小洪、吉尔吉斯共和国安全会议秘书马拉特·伊曼库洛夫、巴基斯坦伊斯兰共和国政府国家安全部秘书瓦卡尔·艾哈迈德、俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫、塔吉克斯坦共和国安全会议秘书纳斯鲁拉·马哈茂德佐达、乌兹别克斯坦共和国总统直属安全会议秘书维克托·马赫穆多夫、以及上合组织秘书长张明、 上海合作组织地区反恐机构执行委员会主任鲁斯兰•米尔扎耶夫、组织观察员国白俄罗斯共和国安全会议国务秘书亚历山大·沃尔福维奇、蒙古国国家安全会议秘书拜安巴贾加尔·阿尔坦热勒等出席会议。

Фото: akorda

各国代表团团长对正式成为上合组织成员国的伊朗和即将加入组织的白俄罗斯表示了支持。

会议讨论了打击恐怖主义、分裂主义和极端主义、非法贩运武器和毒品、打击跨国有组织犯罪、进一步发展国际信息安全领域的合作机制等问题。

与会人员强烈谴责了一切形式的恐怖主义及其表象，呼吁国际社会加强打击这一罪恶的全球合作。

会议指出，有必要进一步加强打击恐怖主义、分裂主义和极端主义威胁，打击跨国恐怖主义有组织犯罪，包括进一步完善打击非法移民渠道合作。

上合组织各成员国安全会议秘书确认，将重点关注共同维护地区安全与稳定问题。

根据会议结果，与会人员签署上海合作组织成员国安全会议秘书第十九次会议纪要。

上合组织成员国安全会议秘书第二十次会议将于2025年在中国举行。

会议框架下，哈萨克斯坦安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫同上合组织秘书长，以及印度、伊朗、中国和蒙古国代表团团长举行了一系列双边会谈。

【编译：阿依波塔】