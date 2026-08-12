哈萨克斯坦市场上的保健品，安全性由谁来把关？

在哈萨克斯坦，生物活性补充剂不属于药品，但要进入市场销售，必须经过国家注册。那么，保健品的安全性如何进行检测？进入市场流通又需要满足哪些要求？哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病学监督委员会在回应哈通社正式询问时，对此作出了说明。

据该委员会副主席努尔汗·萨杜瓦哈索夫介绍，哈萨克斯坦境内生物活性补充剂的流通受欧亚经济联盟相关法律法规监管。根据《食品安全》海关联盟技术法规的规定，此类产品必须经过国家注册。

“在对生物活性补充剂进行注册时，主要依据科研机构出具的专家鉴定结论和科学报告。具体而言，需要对儿童和成人食品及生物活性物质的每日摄入量进行专业评估。在此类文件的基础上，由欧亚经济联盟成员国卫生主管部门实施国家注册。”他表示。

据他介绍，完成注册的产品将被纳入《国家注册证书统一名册》。其中将注明生物活性补充剂的使用范围、使用建议、禁忌症、储存条件以及生产商等主要信息。该名册通过欧亚经济联盟官方互联网资源向社会公开。

与此同时，萨杜瓦哈索夫强调，生物活性补充剂进入市场后，相关监管并不会因此停止。

“例如，2025年至2026年期间，为开展监督工作，我们对545份生物活性补充剂样本进行了检测。其中105份，即19.3%，不符合既定要求。在这些不合格样本中，94.6%涉及标签标识问题，另有5.4%涉及微生物学指标。”萨杜瓦哈索夫表示。

据他介绍，针对发现的问题，相关部门采取了105项紧急措施，并将超过72公斤的不合格生物活性补充剂从市场上撤下。

“此外，监管范围并不仅限于销售场所。自2024年起，卫生部开始对媒体发布的生物活性补充剂广告进行监测，并通过远程方式监督相关要求落实情况。2025年至2026年期间，我们对社交网络上的8500名广告发布者进行了监测，发现有2000个在线平台存在销售未经国家注册的生物活性补充剂以及违反广告要求的情况。”他表示。

此外，哈萨克斯坦文化和信息部信息委员会在此期间依法删除了23个以上违反广告要求的账号。

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