“世界舞台上的迪玛希”展览在阿斯塔纳开幕 吸引各国粉丝齐聚一堂

此次展览与迪玛希即将在阿斯塔纳举办的个人音乐会相呼应，旨在展示他在音乐领域的非凡成就及其全球影响力。展览通过丰富的展品，包括迪玛希的个人物品、舞台服饰及其音乐生涯中具有重要意义的纪念物品，呈现了他在国际文化舞台上所取得的成就。

哈萨克斯坦文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃特意为开幕仪式送上了贺信，信中高度赞扬了迪玛希在国际舞台上推广哈萨克文化的杰出贡献，并对全球粉丝的支持表达了由衷的感谢。贺信由文化委员会主席库姆斯·塞托娃在开幕式上宣读。此外，阿克托别州州长也向展览致贺词，信中提到迪玛希不仅是阿克托别的骄傲，也是该地区在世界舞台上的闪亮名片。

迪玛希的父亲、哈萨克斯坦文化功勋艺术家哈纳特•阿伊特巴耶夫在开幕式上发表讲话，对全球粉丝的热情支持表示衷心感谢。他强调，音乐无国界，正是这种跨越国界的文化力量，将世界各地的人们紧密联系在一起。

来自加拿大的粉丝代表赵女士在发言中，满怀深情地表达了对迪玛希及其音乐的热爱，并代表全球粉丝传递了对这位杰出音乐家的美好祝愿。她的发言得到了现场观众的热烈响应。

此次展览分为多个主题展区，包括：

1.“灵感来源”——展示艺术家的传记、成长经历、童年和创作道路的物品（照片、个人物品）；

2.“荣耀之路”——获得的专业教育文凭、在国内和国际比赛中获得的奖章以及其他物品；

3.“粉丝们的厚爱”——艺术家的粉丝赠送的礼物；

4.“民族文化的先驱”——迪玛希在世界舞台上为民族文化和品牌宣传做出贡献的物品（民族乐器、民族服装、印刷材料）。

值得一提的是，9月13日和14日，迪玛希将在阿斯塔纳连续两天举办个人演唱会，预计将吸引来自50个国家的观众前来参加。此次演唱会名为《STRANGER》。

【编译：达娜】