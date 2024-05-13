福布斯富豪榜上都有哪些哈萨克斯坦大富翁

在福布斯全球富豪榜中，“哈萨克斯坦国家队”排在美国亿万富翁查尔斯·科赫家族之后，排名第26位。查尔斯·科赫家族的主要业务是炼油和石油贸易。

本次榜单中有7名“海归者”和10名新人，其中包括Indrive创始人阿尔森·汤姆斯基（Arsen Tomsky）。

今年，Kaspi.kz董事会主席维亚切斯拉夫·金（Vyacheslav Kim）今年首次成为该榜的领军人物，其财富增加22亿美元，达到58亿美元，略少于排行榜第35位至第75位富豪的财富总额。

榜单中第二和第三名是提穆尔和迪娜拉·库勒巴耶夫夫妇，两人各自的资产都达到了50亿美元，两人的财富在一年内增加7亿美元，主要因为两人持有的Halyk银行股份价值增加。根据伦敦证券交易所的报价，该银行价格一年内上涨了18亿美元，达49亿美元。库利巴耶夫家族通过Almex控股集团控制着哈萨克斯坦Halyk银行。

排名第四的是弗拉基米尔·金（Vladimir Kim），他拥有KAZ Minerals公司63.5%的股份、Kazakhmys Copper70%的股份和RBK Bank89.79%的股份。数据显示，这一年中，他的财富减少了10亿美元，降至36亿美元。主要原因是KAZ Minerals出售了俄罗斯铜矿项目GDK Baimskaya，该项目曾以9亿美元的价格从罗曼·阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）手中购得。该资产以2亿美元的价格出售给了Trianon有限公司，该公司由弗拉基米尔·金（Vladimir Kim）和奥列格·诺瓦丘克（Oleg Novachuk，排名第34 位）拥有。KAZ Minerals在该项目上的总损失达26.7亿美元。

榜单中第五位是Freedom Holding Corp的创始人兼董事会主席帖木儿·图尔洛夫（Timur Turlov）。一年来其财富增加了2亿美元，达到33亿美元。该集团在哈萨克斯坦的资产包括Freedom Finance（以Freedom Broker品牌运营）、Freedom Bank、Freedom Finance Insurance保险公司、人寿保险公司Freedom Finance Life、在线超市Arbuz.kz、互联网平台Aviata.kz等。该集团在美国、德国、乌兹别克斯坦、塞浦路斯等18个国家设有代表处。

排名前10位的还有：

苏赫拉布·马赫穆多夫（Sukhrab Makhmudov，排名第23位）与其兄弟法鲁赫·马赫穆多夫（Farrukh Makhmudov）共同拥有Orbis Kazakhstan 集团公司；

伊布拉吉莫夫（Ibragimovs）家族拥有15亿资产，持有ERG 20.7%的股份。

阿斯塔纳集团 (Astana Group) 的创始人和所有者努尔兰·斯马古洛夫（Nurlan Smagulov），拥有9.8亿美元的财富。该集团包括阿斯塔纳汽车公司、MEGA购物中心网络和Mycar生态系统。

萨尔谢诺夫（Sarsenovs）家族，拥有9.7亿美元的财富。拥有 Nurbank、维多利亚保险公司、Helios加油站连锁店和Aksai面包店。此外，该家族还拥有多家其他大公司。

InDrive创始人兼股东阿尔森·汤姆斯基（Arsen Tomsky）拥有9.2亿美元财富。2022年春季，这位富豪将公司从雅库茨克迁至阿拉木图。2023年底，他成为哈萨克斯坦公民。

哈萨克斯坦福布斯指出，本排名仅考虑合法的运营资产，未将外国银行存款、奢侈品和房地产等形式的自由资金纳入统计。

【编译：木合塔尔·木拉提】