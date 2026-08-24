上合组织观察员团：库鲁尔泰选举公开、透明、可信且具有民主特征

他表示，邀请国际观察员参与此次选举观察，体现了哈萨克斯坦致力于以更加公开、透明的方式举行库鲁尔泰选举。

上合组织观察员团由来自6个上合组织成员国的17名代表组成，成员包括立法、行政以及选举机构的经验丰富代表。整个观察工作始终遵循客观、公正、政治中立、公开和透明的基本原则。

与此同时，观察员团在履行职责过程中，严格遵循尊重国家主权、不干涉内政、确保观察结果准确，并在形成最终结论时坚持专业态度等原则。

“上合组织观察员团的工作重点并非选举结果，而是投票过程。我们以一个基本原则为出发点，即对于选举过程是否合法以及选举结果是否可信，最终作出判断的应当是本国人民，而不是国际观察员。”米德洪指出。

他同时介绍说，为了全面了解哈萨克斯坦境内的投票情况，观察员团成员前往阿斯塔纳市及阿克莫拉州的多个投票站进行了实地观察。在选举筹备阶段及投票日当天，观察员团成员共走访了102个投票站。

“观察员在走访投票站时，没有与选举机构和行政机构进行任何事先协调。每一个投票站都是由观察员自主选择的。”他强调。

观察员团对选民展现出的高度公民政治活跃度表示赞赏，并对投票站选举委员会工作人员在组织和实施库鲁尔泰选举过程中表现出的专业水平给予肯定。各投票站为顺利开展选举流程提供了必要条件。

选举委员会工作人员在与选民及观察员交流时始终保持专业、友善的态度，并依法、公开、透明、独立地履行相关职责。

根据观察员团的最终评估结论，库鲁尔泰选举符合哈萨克斯坦现行选举法律法规的要求，也符合哈萨克斯坦所承担的国际义务。

“观察员团没有发现违反国家法律规范的情况。”上合组织副秘书长米德洪说。

他在发言最后指出，上合组织观察员团认定，此次库鲁尔泰选举具有公开、透明、可信和民主的特征。

据此前报道，24日，哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫公布了23日举行的库鲁尔泰选举初步结果，“公正党”得票率为71.17%。

按照法律规定，库鲁尔泰选举的最终结果，将在投票日起10天内正式确定并公布。