上千哈国公民参与土耳其核电站建设 为本国项目积累经验

阿库尤核电站是当今全球范围内最宏大的核电站项目之一。目前，来自全球11个国家的3.4万名人正在参与该项目的建设，其中来自哈萨克斯坦的公民数量就超过了1200人。

这1200名哈萨克斯坦公民当中，既有建筑工人、实验室技术员、操作员，也有核能和电力能源领域的专业工程师，此外还有部分人员从事会计、审计和行政管理领域的工作。

事实上，许多在该项目上工作的哈萨克斯坦公民甚至已经在当地成家并养育子女。“阿库尤核能”股份公司施工控制文件部负责人纳祖古姆·伊斯卡科娃便是其中之一。

纳祖古姆所在的公司处理的业务范围涵盖了25项之多。她认为，哈萨克斯坦企业积极参与此类国际性的大型项目意义重大。

- 哈萨克斯坦想要实现在医学和教育等领域的高质量发展，就必须拥有稳定和持久充沛的能源供应。核电能够满足这一需求，并帮助减少碳排放，这对环保非常重要。在土耳其的核电站项目完工后，我将返回哈萨克斯坦，并期待能够继续在哈萨克斯坦开展这一领域的工作。- 纳祖古姆说。

她的同事玛蒂娜·阿贝尔迪诺娃也支持在哈萨克斯坦发展核能。

玛蒂娜来自哈萨克斯坦的卡拉干达，是“阿库尤核能”股份公司天然气-石油组化学分析实验室助理分析员。她的家人也和她一起移居到了项目所在地。

玛蒂娜指出了核电站项目的优势所在。

- 我们在2021年来到了这里，在此项目中的工作经验，对我们而言是难能可贵的。在阿库尤核电站项目中的工作，让我们接触到了许多全新的知识，积累了大量重要的经验。将来，我也能够将其运用在哈萨克斯坦，并和其他人分享这些知识。- 玛蒂娜说。

在土耳其核电项目中，来自哈萨克斯坦的专业人员受到了高度评价。其中多位技术人员还获得了核电站承建方“俄罗斯国家原子能公司”的表彰和表扬，多人被评为“年度最佳员工”。

这批在实际的建设项目中积累了经验的哈萨克斯坦公民，将能够在未来的哈萨克斯坦核电项目中，发挥重要的作用。同时，他们在这一全球最大的能源项目之一的工作，也表明了哈萨克斯坦参与全球倡议的巨大潜力和重要性。

阿库尤核电站（土耳其语：Akkuyu Nükleer Güç Santrali）是土耳其梅尔辛省一座正在建设的核电站，承建方为俄罗斯国家原子能公司。 核电站于2018年4月3日正式动工，预计于2023年投入运营。 该核电站建成后将成为土耳其第一座核电站，预计能生产土耳其全国10%左右电力。

【编译：木合塔尔·木拉提】