上合峰会开幕在即 阿斯塔纳准备如何？

峰会开幕前夕，阿斯塔纳成为真正的国际外交中心。从首都机场开始，全市各地都感受到了高水平的准备工作。为了欢迎贵宾，市区到处都是带有上合组织标志和问候语的大型横幅，营造出一种类似节日的气氛。

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上合组织峰会期间，首都机场、火车站将实行24小时全天候强化工作制。除了涉及额外的生产和人员调度外，还将动员100多名志愿者参与其中。

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为方便各国总统和政府首脑代表团出席峰会，对首都的基础设施进行了全面的整备。所有道路均已得到修复和清洁。

城市的美化和园林绿化工作也得到了重视。中央街道上种植了新的树木、花卉和灌木。

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选择独立宫作为峰会的主会场，并不是毫无缘由的。多年来，这里举办了许多不同形式的重要的国家和国际活动。该建筑本身，以及及其周围的环境，已经被广泛的视为哈萨克斯坦首都的象征之一。

如今，独立宫周边的各项准备工作已经完成。大楼内悬挂着各参会国国旗，营造出国际团结、各国人民友好的氛围。

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中央大街和广场上也挂满了带有上合组织标志的大型横幅和旗帜。

值得一提的是，峰会期间，独立宫对面的和平和谐宫将成为媒体中心，来自世界各地的国际媒体记者，将统一在这栋建筑中办公，发送关于峰会的各种信息。

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有鉴于此次峰会的重要性，首都警方已经提前转入了强化工作模式，增加了用于维护城市治安的执法人员数量，并加强了对视频监控摄像头的可视化监控。城市的所有出入路口均设置了卡点，负责检查往来车辆驾乘人员的证件，以及车辆是否携带违禁物品等。此外，峰会期间还将加强空中安全保障。

警方同时提醒市民，峰会期间市区一部分路段将有可能被封闭和限行。不过，总体而言，首都并不会因为峰会而完全被封闭起来。

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尽管如此，为了方便市民并避免交通拥堵，阿斯塔纳市政府提议从7月2日至4日，将国家机构和准国家部门70%的员工转为远程工作模式，居家办公。

值得注意的是，峰会期间，首都幼儿园等学前教育机构将临时停课。此外，几条主要街道两旁的公共停车场也将暂停使用。

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哈萨克斯坦国家安全委员会1日向国民发布了呼吁，表示将在峰会期间于部分区域实行反恐“黄色”警戒，并因可能造成的不便恳请居民们的理解和支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】