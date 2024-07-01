托卡耶夫：上合组织将以“上合十国”模式开启新篇章

-首先，我对上海合作组织有着特殊的感情。1996年4月，我荣幸地参加了上合组织成立大会，并全程参与了相关谈判和文件准备工作。在成立初期，“上海五国”展现了雄心壮志，并围绕核心目标——建立互信措施而团结起来。这一目标直到今天仍至关重要。颇具象征意义的是，今年7月3日，上海大家庭的峰会将再次回到哈萨克斯坦。多年来，“上海五国”的成员国数量增加了一倍，本次阿斯塔纳峰会后，上合组织将开始以更加成熟的“上海十国”模式运作。-托卡耶夫说。