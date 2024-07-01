托卡耶夫：上合组织将以“上合十国”模式开启新篇章
（哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在接受新华社采访时表示，自阿斯塔纳峰会开始，上海合作组织（上合组织）将以更加成熟的“上合十国”形式运作。
-首先，我对上海合作组织有着特殊的感情。1996年4月，我荣幸地参加了上合组织成立大会，并全程参与了相关谈判和文件准备工作。在成立初期，“上海五国”展现了雄心壮志，并围绕核心目标——建立互信措施而团结起来。这一目标直到今天仍至关重要。颇具象征意义的是，今年7月3日，上海大家庭的峰会将再次回到哈萨克斯坦。多年来，“上海五国”的成员国数量增加了一倍，本次阿斯塔纳峰会后，上合组织将开始以更加成熟的“上海十国”模式运作。-托卡耶夫说。
托卡耶夫强调，担任上合组织轮值主席国，是一个非常重要且负责任的使命。
-作为上合组织创始成员国和发展多边对话的积极倡导者，哈萨克斯坦始终将上海合作组织作为其平衡外交政策中的重要优先事项。正是基于这些理念，我们制定了上合组织哈萨克斯坦主席国任期的原则和广泛议程。我们的精力将集中在制定解决安全问题、加强经贸合作、促进环保和加强各国人民之间友好关系的共同方法上。-他表示。
托卡耶夫指出，一项重要任务是进一步提升上合组织国际声望，扩大与主要国际和地区组织的联系。自哈萨克斯坦担任轮值主席国以来，已举办了超过150场活动，范围遍及纽约、北京、内罗毕和莫斯科等地。这扩大了上合组织朋友圈，并为条约和法律基础增添了一系列文件。
-阿斯塔纳峰会将是哈萨克斯坦主席国任期的高光时刻。我们期待峰会能够就上合组织的进一步完善做出具有战略意义的重大决议。峰会将为中长期合作绘制蓝图，并提出应对当前挑战和威胁的恰当措施。借此机会，我对所有成员国给予哈萨克斯坦在担任主席国期间提出的各项倡议的支持、对我们建议的认同，以及在既定优先事项框架下开展的共同努力，表示由衷的感谢。我们坚信，峰会最终成果将充分体现“上海精神”的核心原则，即互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。-托卡耶夫强调。
【编译：阿遥】