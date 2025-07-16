哈萨克斯坦“最上镜”粉红湖：科贝图兹湖再度开放，吸引游客打卡

这一美景被称为“中亚版的澳洲粉湖”，也因其罕见的生态现象和独特的视觉体验成为摄影爱好者的天堂。清晨和日落时分，湖水如镜，配合辽阔草原与渐变光影，构成一幅绝美画面。

科贝图兹湖在2020年疫情期间曾因社交媒体走红，游客蜂拥而至。一度因游客乱停车、擅自采集盐分与湖泥导致生态受损，政府随后对其实行封闭管理。如今，湖区重新对公众开放，游客人数明显减少，环境更为宁静舒适，也更有利于保护这一珍稀生态系统。

从阿斯塔纳出发，驾车大约需时2至2.5小时即可抵达科贝图兹湖。沿途可欣赏哈萨克草原风光，偶遇旱獭、野兔、飞鸟与风电场等自然景致。

值得提醒的是，科贝图兹湖并非游泳场所或旅游景区，而是脆弱的盐湖生态系统。游客应避免采集盐分或湖泥，随手带走垃圾，保护湖区原貌，让更多人有机会欣赏这片罕见的粉红奇观。

Фото: Kazinform

【编译：达娜】