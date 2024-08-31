上合组织观察团开始监督阿塞拜疆议会选举

据上合组织新闻处报道，此次观察团由上合组织副秘书长努尔兰·尼亚扎利耶夫率领，并在巴库与阿塞拜疆中央选举委员会主席马扎希尔·帕纳霍夫进行了会晤。尼亚扎利耶夫表示，上合组织应阿塞拜疆中央选举委员会及外交部邀请，第四次参与该国选举观察工作。他详细介绍了观察团的组成、目标和任务，并强调，上合组织将严格按照组织规定，客观、公正、独立地对选举进行监测。

在会晤中，帕纳霍夫对上合组织派遣如此高规格的观察团表示感谢，并指出阿塞拜疆与上合组织成员国间的紧密合作关系。他还分享了当前议会选举的准备工作细节。

此外，尼亚扎利耶夫还会见了阿塞拜疆总统外事助理希卡迈特·哈吉耶夫，双方讨论了上合组织与阿塞拜疆在各领域合作的前景，并对7月3日至4日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的上合组织成员国元首理事会会议和“上合组织+”峰会的成果给予高度评价。尼亚扎利耶夫对阿塞拜疆邀请上合组织秘书长出席《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会(COP29)表示感谢。

值得一提的是，阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫于6月28日签署命令，解散第六届国民议会（Milli Məclis）并宣布提前举行议会选举。根据该命令，选举将于2024年9月1日举行。上次议会选举于2020年2月9日举行。

阿塞拜疆的国民议会为一院制，由125个选区的代表组成，每五年选举一次，每个选区选出一名议员。

【编译：达娜】