上合能源部长会议审议通过至2030年能源合作战略

主持会议的哈萨克斯坦能源部部长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫表示，去年10月，在哈萨克斯坦的主持下，举行了由上合12个成员国、观察员国和秘书处共同参与的能源论坛。

- 此外，在上合组织成员国积极参与下，我们今天成功商定了由国家元首倡议提出的《上海合作组织成员国至2030年能源合作发展战略》项目。- 哈萨克斯坦能源部部长说。

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部长指出，该战略项目旨在深化上合组织成员国区域能源安全。

阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫强调指出，上海合作组织已成为享有盛誉的多边组织，在成员国合作方面具有独特优势。上合成员国所处的地理位置，以及经济上强有力的互补性，为各国开展过境物流贸易提供了良好的先天条件。

- 我们各国GDP约占世界三分之一、欧亚大陆领土面积约占60%、人口约占世界42%、国际贸易量约占15%。- 他说。

哈萨克斯坦能源部长表示，能源领域是上合组织成员国合作的重要领域，汇聚了能源主要生产国、过境国和消费国。

上海合作组织是由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦于 2001 年 6 月 15 日在上海宣布成立的永久性政府间国际组织。目前，除创始国外，印度、巴基斯坦和伊朗也加入了上海合作组织。

白俄罗斯于 2015 年获得上海合作组织观察员地位。2022 年 9 月 16 日，在撒马尔罕举行的上合组织成员国元首理事会会议上签署了一项决定，启动白俄罗斯成为该组织成员国的程序。2023 年 7 月 4 日，签署了白俄罗斯为获得上合组织成员国地位所做承诺的备忘录。

阿富汗和蒙古也拥有该组织的观察员地位。此外，上海合作组织还有 14 个对话伙伴国：亚美尼亚、阿塞拜疆、埃及、土耳其、阿联酋等。

【编译：木合塔尔·木拉提】