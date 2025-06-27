上合组织能源部长会议在中国举行 哈能源部副部长出席

据能源部新闻消息，哈萨克斯坦能源部副部长巴赫特詹·伊利亚斯在致辞中指出，能源是连接上合组织成员国的重要纽带之一。

—上合组织成员国既是能源资源的重要生产国、过境国，也是主要消费国。在当前全球性挑战日益严峻的背景下，协调一致的行动与共同应对方案对实现可持续能源未来至关重要。-伊利亚斯在发言中表示。

他向与会代表介绍了哈萨克斯坦在传统能源与低碳能源协调发展方面的政策重点，强调深化国际合作、推动基础设施现代化、推进公平公正的能源转型以及吸引投资是当前的关键方向。

伊利亚斯提到，哈萨克斯坦计划到2030年将可再生能源在能源结构中的占比提高至15%，到2050年提升至50%。在第29届联合国气候变化大会期间，哈萨克斯坦与中国、阿联酋签署了总额约37亿美元的可再生能源项目协议，并与阿塞拜疆和乌兹别克斯坦建立了绿色能源出口战略伙伴关系。

此外，他还强调推动能源领域数字化发展、科技创新、教育培训和人才培养的重要性。哈方建议加强上合组织成员国科研中心之间的合作，并呼吁加大对人力资本和先进技术的投入。

伊利亚斯表示，哈萨克斯坦愿秉持战略伙伴精神，进一步深化与上合组织成员国在能源领域的务实合作。

据此前报道，6月26日，上海合作组织成员国国防部长会议在中国青岛国际会议中心举行。会上，上合组织各成员国国防部门负责人围绕全球和地区安全形势深入交换意见，并就加强国防领域合作提出了一系列建议。

【编译：阿遥】