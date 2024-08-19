上半年哈萨克斯坦金融网络攻击激增

Bluescreen网站援引卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）的报道称，该排名的依据是遭受金融网络攻击的用户与遭受恶意软件攻击的用户总数的比例。

哈国家计算机应急小组称，自去年以来，哈萨克斯坦的网络攻击激增：事件数量翻了一番，达到34500起。

根据卡巴斯基实验室对哈萨克斯坦企业网络安全的评估，31%的组织成为网络攻击的受害者，其中DDoS攻击（37%）和恶意软件感染（34%）是最常见的威胁。25%的案例是数据泄露或黑客攻击，由员工无意中回复的钓鱼邮件造成，20%的受访员工称受到了勒索软件的攻击。

3月5日，哈国家技术服务局发现小额信贷组织Zaimer.kz的200万哈萨克斯坦客户个人数据泄露，该组织随后被罚款7700美元。

7月底，一名昵称为 “emo ”的 Telegram用户公布了BreachForums数据库全部内容，其中列出了15名来自哈萨克斯坦的黑客，他们对截至2022年11月29日的哈萨克斯坦居民用户数据（包括标识符、散列密码和私人信息）泄露事件负有责任。

一个论坛帖子还声称 “哈萨克斯坦一家大型银行遭到黑客攻击”。但哈信息部表示，该银行自2021年以来一直处于关闭状态，因此该机构无法确认泄密事件。

【编译：木合塔尔·木拉提】