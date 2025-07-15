上半年预算收入超预期 经济增长获多方助力

上半年，“巴伊铁列克”控股公司向优先行业投入约2.9万亿坚戈的资金支持，计划到年底将总额提升至8万亿坚戈。塞利克·朱曼哈林指出，这将为经济额外贡献约1.3%的增长率。

“通过持续为控股公司注资，我们直接推动了实体经济的发展潜力，”他强调。

新的税收机制预计为预算带来3至5万亿坚戈的额外收入，进一步巩固财政基础，增强国家刺激经济增长的能力。与此同时，哈萨克斯坦计划在2025年吸引约250亿美元的直接外国投资。为此，政府制定了以商业需求为导向的区域投资计划，锁定海外投资者，并通过“快速通道”或“绿色通道”机制，为134家优先行业投资者提供高效的公共服务。

在公共事业领域，“以投资换取税费”政策使2025年受监管服务的税费平均增长率控制在14%，为基础设施现代化释放资源。年初至今，住房和公用事业领域已吸引超过1500亿坚戈的投资，预计到年底总投资将突破1万亿坚戈。同时，为减轻民众负担，政府对原计划的税费增长进行了调整和限制。

【编译：木合塔尔·木拉提】