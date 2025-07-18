上半年新车销量近10.5万辆 中国品牌汽车跻身销售榜

数据显示，6月份，全国新车销量同比增长16.2%，共售出19 402辆轻型汽车和商用车。上半年，全国新车销量共计104 869辆，较2024年上半年（83,092辆）增长26.2%。

哈萨克斯坦汽车工业联盟主席阿娜尔·玛卡舍娃表示，新车销量已连续四个月保持在1.9万辆的水平。

- 这得益于新车供应充足。这反过来又影响了二手车市场。许多以前从未考虑过购买新车的哈萨克斯坦人现在开始前往正规汽车经销店，挑选自己的专属配置。汽车工业联盟预测，这一趋势将在未来几个月持续下去。总体而言，创纪录的销量意味着汽车保有量的更新、环境的改善，以及成千上万哈萨克斯坦公民驾驶新车的梦想成为现实。-她说。

6月销量前十的车型中，现代汽车一如既往地占据榜首（4 116辆，较上季度增长17.2%）。雪佛兰汽车（2 228辆，增长22.8%）获得亚军，但仅比位居第三的起亚汽车（2 203辆，下降26%）多出25辆。

第四名的争夺愈演愈烈。捷途品牌重回第四位（1 493辆，增长125.5%），而奇瑞则以1 417辆的销量位居第五（增长14.4%）。其他上榜的品牌还包括长安（1 158辆，增长123.6%）、哈弗（1,025辆，增长52.1%）、江淮（852辆，下降24.5%）、丰田（849辆，下降24.9%）和吉利（773辆，增长23.1%）。

本季度最受欢迎车型排行榜前几名保持不变，雪佛兰科沃兹（1 762辆）位居榜首，现代途胜（1 503辆）紧随其后。起亚智跑（947辆）位列第三。现代伊兰特（875辆）位列第四，长安CS55 Plus（659辆）位列第五。其次为：奇瑞瑞虎 7 Pro（578 辆）、现代木法沙（568 辆）、捷途 X70（528 辆）、奇瑞瑞虎 2（488 辆）和起亚索兰托（479 辆）。

纵观今年上半年，现代（24 218辆）在各大品牌中位居榜首（增长32.8%），其次是雪佛兰，共售出13 306辆（增长66.9%）。起亚上半年销量为11 319辆（下降1.7%）。尽管竞争对手有所增加，但奇瑞仍然位居第四。其次为：捷途（7242辆，增长86.3%）和哈弗（5794辆，增长38.9%）。吉利汽车升至第七位，长安汽车（5005辆，增长18.8%）位列第八。江淮汽车（4727辆，下降8.2%）则屈居第九。丰田（4559辆，增长1%）则跻身最受欢迎品牌榜单的前十。

【编译：小穆】