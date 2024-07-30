丰田集团上半年销量连续5年全球居首

国内销量减少32.0%至823,595辆。丰田、大发、丰田自动织机的违规认证问题接连不断，以及因应对召回，人气车型“普锐斯”停止生产和出货造成影响。国内所有工厂一度停工的大发销量下滑61.3%。

海外销售方面，由于欧洲和北美需求坚挺，销量增长3.1%至4,338,847辆，创下历史新高。其中，在华销量因与当地厂商价格低廉的纯电动汽车（EV）等持续竞争，包括高端品牌“雷克萨斯”在内的丰田单体销量减少10.8%。

在全球销量中，丰田单体为4,892,259辆，大发为210,910辆，日野为59,273辆。

集团全球产量减少9.8%至5,074,575辆。

大众也受在华严酷的竞争环境影响，上半年全球销量减少0.6%。

丰田单体6月全球销量同比减少5.1%至853,082辆。产量减少12.9%至795,862辆。