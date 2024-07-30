13:21, 30 七月份 2024 | GMT +6
丰田集团上半年销量连续5年全球居首
（哈萨克国际通讯社讯）据共同网报道，日本丰田汽车公司30日公布的数据显示，含大发工业和日野汽车在内集团2024年上半年（1至6月）全球销量为5,162,442辆，超过德国大众（VW）的434.8万辆，连续5年高居上半年世界首位已成定局。海外销售势头良好。不过与上年同期相比减少4.7%，认证违规导致的停产和在华价格竞争激化等造成影响。
国内销量减少32.0%至823,595辆。丰田、大发、丰田自动织机的违规认证问题接连不断，以及因应对召回，人气车型“普锐斯”停止生产和出货造成影响。国内所有工厂一度停工的大发销量下滑61.3%。
海外销售方面，由于欧洲和北美需求坚挺，销量增长3.1%至4,338,847辆，创下历史新高。其中，在华销量因与当地厂商价格低廉的纯电动汽车（EV）等持续竞争，包括高端品牌“雷克萨斯”在内的丰田单体销量减少10.8%。
在全球销量中，丰田单体为4,892,259辆，大发为210,910辆，日野为59,273辆。
集团全球产量减少9.8%至5,074,575辆。
大众也受在华严酷的竞争环境影响，上半年全球销量减少0.6%。
丰田单体6月全球销量同比减少5.1%至853,082辆。产量减少12.9%至795,862辆。