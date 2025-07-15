哈萨克斯坦上半年预算支出中社会领域占比居首

塔克耶夫表示，今年前六个月，国家预算收入约为11万亿坚戈，完成计划的106.4%。

其中，共和国预算收入超额完成310亿坚戈，执行率为100.5%。这一成果主要归因于进口增值税、原油出口关税和企业所得税的增长。

地方预算收入增长也十分稳健，完成率达到117%，即共计6566亿坚戈。计划超额完成得益于个人所得税、企业所得税和社会税收入的增加。

与去年同期相比，国家预算收入增长18.8%，其中共和国预算增长22%，地方预算增长14.3%。

同时，通过加强税务和海关征收管理，实现了4920亿坚戈的额外收入。

2025年前六个月，增值税退税总额达到7680亿坚戈，比去年同期增长12%。

财政部长指出：

- 这不仅仅是数字的增长，而是实实在在向经济注入流动性，对出口商、制造商和农业从业者具有支持意义。

他强调，增值税退税程序的简化和对出口企业申请的优先处理是实现这一增长的重要原因。预计全年退税总额将达约2万亿坚戈。

会议还审议了2025年上半年预算支出情况。国家预算整体支出执行率为92%，其中共和国预算为91.5%，地方预算为96.3%。

共和国预算的主要支出方向包括：

社会保障领域：4.3万亿坚戈；

地区发展支持：3.6万亿坚戈；

实体经济支持：8000亿坚戈。

其中关键社会支出包括：

养老金和社会福利：3.2万亿坚戈；

对地方政府的转移支付（补助）：2.9万亿坚戈；

向强制医疗保险基金的专项缴费：7940亿坚戈。

地方预算则侧重于社会领域和基本公共服务，支出总额达8万亿坚戈。

【编译：达娜】