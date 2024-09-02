哈萨克斯坦上半年出口贸易五大趋势

原材料商品出口增长

哈萨克斯坦的经济仍然依赖传统出口商品。2024年上半年，在石油、铀、阴极铜和矿石出口量增加的推动下，出口数据增长2.1%。然而，除去这些原材料商品，出口下降14%，这凸显了本国经济对这些商品的依赖。

小麦出口量大幅下降

由于小麦出口量减少近半，哈萨克斯坦农民损失了约5.33亿美元的出口收入。对乌兹别克斯坦（-33%）、阿富汗（-81%）和土库曼斯坦（-95%）方向小麦出口受到的影响尤为严重。这类情况的出现与俄罗斯小麦出口量增加有关，俄罗斯小麦正在占领哈萨克斯坦的传统市场。

加工农产品出口增长

加工农产品出口额增长12%，出口量增长24%。自2014年以来，实物出口量翻了两番，但95%以上的出口仍面向独联体国家。出口市场的多样化仍然是该行业未来面临的主要挑战。

对华出口增长

2024年上半年，哈萨克斯坦对中国的出口贸易额达到73亿美元，同比增长 17%。中国买家积极购买金属（+60%）、矿石（+18%）、化学品（+157%）和食品（+49%），加强了与哈萨克斯坦的经贸联系。

对俄罗斯出口下降

今年上半年，哈萨克斯坦对俄罗斯的出口贸易额下降20%，为43亿美元。主要原因是汽车运输和贵金属矿石的减少。继去年创纪录的数据之后，对俄罗斯出口的下降体现了贸易流动的变化和俄罗斯市场日益严峻的挑战。

【编译：木合塔尔·木拉提】