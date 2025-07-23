上半年哈萨克斯坦工伤人数环比下降16.6%

过去六个月的数据显示，工伤人数较2024年下半年下降了16.6%。今年上半年，工伤事故频率系数（每千名工人的事故发生率）为0.08。

据该部门统计，工伤高发地区主要集中在工业区域。例如，卡拉干达州有61人受伤、东哈萨克斯坦州50人、巴甫洛达尔州44人、阿特劳州40人、阿克托别州39人。此外，阿拉木图市有51人受伤。

按经济行业划分，采矿冶金综合体企业受伤人数最多，占18.1%，建筑行业次之，占9.2%。

生产事故的主要原因包括：生产工作组织不力（34.6%）、受害者自身严重疏忽（32.9%）、违反交通规则（8.6%）、违反劳动安全与劳动保护规定（7.1%）。

针对劳动保护违规行为，执法机关收到439份事故调查材料，并据此启动139起刑事案件。

创造安全劳动条件和减少工伤是哈萨克斯坦政府及劳动和社会保障部的核心任务之一。过去五年，国家机关与雇主在劳动保护领域采取的综合措施使工伤水平降低了6.3%。

为预防和减少违规行为，全国3262家企业引入了安全与劳动保护标准。自2019年以来，劳动和社会保障部积极推进“零伤害——Vision Zero”理念的完善，目前已有605家企业加入该计划。

在建筑工地，政府继续推行总承包商对所有分包商在工地劳动安全问题上的责任与监督垂直管理模式，全国318家企业已实施该模式。

此外，“在线劳动顾问”电子服务已上线，通过远程互动提升劳动法规执行效率，允许雇主自查劳动保护要求落实情况。自服务启动以来，已有42,977名雇主使用该平台。

哈萨克斯坦2024-2030年安全劳动理念正在实施，涵盖四大方向：基于风险导向的劳动保护国家体系现代化、通过经济激励降低工作场所风险、发展专业能力和科研潜力、提升劳动保护领域的监督与监测效率。该理念的实施将有助于降低工伤和职业病发生率。

【编译：木合塔尔·木拉提】