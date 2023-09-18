中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:47, 18 9月 2023 | GMT +6

    上半年哈国肉类产量同比增长4.6%

    上半年哈国肉类产量同比增长4.6%
    Фото: из открытых источников

    半年来，哈萨克斯坦各类养殖场各类肉类产量达66.67万吨，与去年同期相比增长4.6%。截至2022年底，全哈肉类产量为92.44万吨。

    据哈萨克斯坦农业部消息，哈国市场畜产品基本完全由本国供应，但禽肉除外，进口鸡肉在哈国市场上的份额为33%。

    此外，哈国肉类产品在国外极受欢迎。上半年，哈国出口肉类和肉制品1.18 万吨，其中包括750万吨牛肉和360万吨羊肉。主要出口至乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、卡塔尔、科威特、阿联酋和沙特。

    农业部指出，哈萨克斯坦肉类加工企业在购买农产品时可获得国家补贴，现有企业现代化改造和新建企业的补贴最高可达25%。此外，还可享受贷款利率补贴机制。

    养殖业者也可获得部分牲畜加工费用补贴。

    据农业部称，农场牲畜养殖数量有所增加。截止8月1日，牛存栏量增长2.7%，达968万头。马匹数量增加7.7%，达420万匹；羊增加3.6%，达2300万只。

    同时，家禽养殖数量减少0.3%，降至4960万只；山羊数量减少3.9%，降至260万只；猪减少 2.7%，降至81.83万头。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会 统计 经济
    Мұхтар Мұрат
    编译
    Мұхтар Мұрат
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!