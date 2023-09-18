上半年哈国肉类产量同比增长4.6%

半年来，哈萨克斯坦各类养殖场各类肉类产量达66.67万吨，与去年同期相比增长4.6%。截至2022年底，全哈肉类产量为92.44万吨。

据哈萨克斯坦农业部消息，哈国市场畜产品基本完全由本国供应，但禽肉除外，进口鸡肉在哈国市场上的份额为33%。

此外，哈国肉类产品在国外极受欢迎。上半年，哈国出口肉类和肉制品1.18 万吨，其中包括750万吨牛肉和360万吨羊肉。主要出口至乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、卡塔尔、科威特、阿联酋和沙特。

农业部指出，哈萨克斯坦肉类加工企业在购买农产品时可获得国家补贴，现有企业现代化改造和新建企业的补贴最高可达25%。此外，还可享受贷款利率补贴机制。

养殖业者也可获得部分牲畜加工费用补贴。

据农业部称，农场牲畜养殖数量有所增加。截止8月1日，牛存栏量增长2.7%，达968万头。马匹数量增加7.7%，达420万匹；羊增加3.6%，达2300万只。

同时，家禽养殖数量减少0.3%，降至4960万只；山羊数量减少3.9%，降至260万只；猪减少 2.7%，降至81.83万头。

【编译：木合塔尔·木拉提】