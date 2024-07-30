上半年跨里海国际运输走廊货运量增长65%

根据已通过的2024-2028年海上基础设施发展综合规划，计划在阿克套港和库里克港的基础上建立一个大型海运物流集群。这将有利于提高集装箱处理能力，发展货物中转和国际物流运输，减少行政壁垒。

该规划框架内，计划疏浚库里克港水域，在阿克套港设集装箱枢纽。大部分项目将由私人投资实施，包括开发跨里海国际运输走廊。此外，跨里海国际运输走廊上半年的货物运输量增加了65%，达到210万吨。

2024年上半年，国际公路运输的进出口货物运输量为380万吨，过境运输量为240万吨。期间，重要事件是批准了哈萨克斯坦政府与中国政府之间国际公路运输协议。协议正式生效后，哈萨克斯坦运输公司可跨境直达中国的工业和港口城市运送货物。

今年，首次组织了从中国经哈萨克斯坦和里海到欧洲的过境公路试运输，路线为中国-哈萨克斯坦-阿塞拜疆-格鲁吉亚，途经库里克与巴库港。

此外，政府部门还对国际交通道路运输许可证制度的适用规则进行了修订，极大限度减少发放许可证过程中的人为因素，并与全球42个国家交换了231000份许可证表格。

【编译：木合塔尔·木拉提】