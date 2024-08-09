哈萨克斯坦上半年人口动态：人口净增逾12.5万

统计数据显示，全国上半年共有184,700人出生，死亡人数为66,100人，自然人口增长为118,600人。曼格斯套州、突厥斯坦州和奇姆肯特市的出生率最高，分别为每千人24.80人、24.78人和23.55人。而北哈州、东哈州和库斯塔奈州的死亡率则较高，分别为每千人11.77人、11.36人和10.16人。国家统计局解释称，这种现象与这些地区的人口年龄结构有关。

此外，2024年上半年，共有14,200人入境哈萨克斯坦并获得永久居留证，同时有6,900人离开哈萨克斯坦移民海外，净流入人口为7,200人。与去年同期相比，入境定居人数增长了4.4%，而移居海外人数减少了0.4%。

统计数据还显示，哈萨克斯坦与独联体国家之间的移民交流最为频繁，来自独联体国家的移民占入境获得永久居留权总人数的78.2%，而前往独联体国家的移民人数则占总出境人数的77%。

【编译：阿遥】