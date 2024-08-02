哈萨克斯坦上半年货运量同比增长5%

其他类型运输中，海运-140万吨，河运-15.63万吨，空运-1.24万吨。

大部分货运量来自私营公司：货物和行李运输量为4.412亿吨，年增长3.4%。外国企业的货物和行李运输量为4650万吨，国有公司运输量为910万吨。

从地区来看，阿特劳州货物和行李运输量最大：5560万吨，比去年同期增加3.5%。其次是巴甫洛达尔州（5250万吨，同比增长41.1%）、阿拜州（4530万吨，同比增长13.3%）、阿克托别州（4280万吨，同比下降4.2%）和阿克莫拉州（4090万吨，同比增长9.9%）。运输量最低的地区依次是杰特苏州、东哈州和阿拉木图州：分别为690万吨、980万吨和1060万吨。

在运输费用方面，与2023年同期相比，今年1-6月运费上涨4.3%。其中，海运价格同比上涨12.5%，管道运输价格上涨3.5%，公路运输价格上涨2.4%，航空运输价格上涨1.9%。

各州中，乌勒套州的运费涨幅最高：10.4%。其次是奇姆肯特州（增长6.8%）、突厥斯坦州（增长6.1%）和曼格斯套州（增长5.6%）。年度价格涨幅最小的是江布尔州，仅上涨0.1%。杰特苏州的运费价格基本与去年持平，阿拉木图州则下降了2%。

截至今年上半年末，货物和行李运输业的固定资产投资额为2287亿坚戈（此处不含航空货运领域的固定资产投资），去年同期为2743亿坚戈。以货币金额计算，年降幅达16.6%。

运输业中，只有公路货物运输和搬迁服务领域的资本支出有所增长：增长29%，达到305亿坚戈。其他运输类型的投资都有所下降：管道运输减少14.8%，为1018亿坚戈；铁路货运减少26.3%，为961亿坚戈；海运减少63.4%，为2.248亿坚戈；河运减少98.4%，仅为2.48万坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】