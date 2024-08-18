上半年哈萨克斯坦贸易顺差为117亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）“Halyk Finance ”分析中心援引国家统计局数据显示，2024年1-6月，哈萨克斯坦贸易顺差为117亿美元，比去年同期高出三分之一以上。

分析师指出，主要原因是由于进口持续下降，而出口略有增加。进口减少与机械设备进口的减少有关，而机械设备进口的减少又是固定资产投资，特别是采矿业投资减少的结果。因此，国家经济的原材料导向不仅继续影响着出口指标，也影响着进口指标。

2024年第二季度，哈萨克斯坦商品出口动态呈下降趋势。根据哈国家统计局的数据，继4月4出口额同比增长12.0%，达到70亿美元之后，5月的增长率放缓至0.2%，6月份同比下降2.4%，降至68亿美元。总体而言，2024年上半年出口总额为393亿美元（2023年同期为385亿美元），同比增长2.1%。

二季度商品进口趋势与出口类似。今年4月，进口同比增长11.5%，达到50亿美元。5月进口额略有增长，达到51亿美元，而6月进口额同比下降5.4%，为48亿美元。2024年6月的进口总额为276亿美元，同比（去年同期为299亿美元）下降7.6%。2024年上半年的贸易顺差为117亿美元，同比增长36.0%（2023年同期为86亿美元）。

自年初以来，进口下降的主要原因是占进口总额最大份额（达42.7%）的机械和设备进口下降。2024年上半年，机械和设备进口同比下降11.5%，为15亿美元。同期，矿产品进口同比下降31.7%（-6亿美元），化学产品进口减少1亿美元。下降原因是固定资本投资的下降，主要是采矿业投资下降，这一趋势令人担忧。

另一方面，由于中国需求稳定、中东地缘政治冲突以及欧佩克+国家承诺减少石油供应，哈萨克斯坦石油出口得到了较高石油报价的支持，平均每桶84美元。因此，2024年上半年，哈萨克斯坦石油出口收入同比增长6.8%，达到219亿美元。同时，同期金属出口同比增长8.6%（+4 亿美元），化学品出口同比增长20.4%（+5亿美元）。由于政府采取限制措施，食品出口降幅最大，为19.8%，达5亿美元，机械和设备出口年降幅为9.7%（-2亿美元）。

分析师桑扎尔·卡尔达洛夫说：

“总体而言，我们预测下半年进口将略有增长，但与2022-2023年相比将更为温和，因为2022-2023年，由于转口贸易，进口以两位数的速度增长。在哈萨克斯坦石油生产停滞和固定资本投资下降的背景下，预计出口不会出现重大变化。"

【编译：木合塔尔·木拉提】