上半年有7000多名归国哈侨获得血亲同胞身份

据统计，自年初以来，移民哈萨克斯坦的外籍哈萨克族裔人士中，近半数（49.4%）来自中国，34.4%来自乌兹别克斯坦，6.3%来自土库曼斯坦，5.4%来自蒙古国，3.2%来自俄罗斯，1.3%来自其他国家。

截今年6月1日，移民哈萨克斯坦的境外哈萨克人中，有59.1%为适龄劳动力人口，31.2%为未成年人，9.7%为退休人员。

归国同胞适龄劳动力人口中拥有高等学历者占16.9%，专科学历者占22.6%，高中学历者占55.3%，5.2%没有受过教育。

归国同胞可以自由选择在全国各地定居。

同时，政府确定了以下劳动力短缺地区作为“血亲同胞”接纳地：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、东哈州和北哈州。

2024年，以上地区接纳“血亲同胞“的配额为2 433人。截至今年6月1日，已有1 697名”血亲同胞“选择在这些地区落户。

在上述定居地区的“血亲同胞“将获得国家补贴支持，包括搬迁补贴和房租、水电费补贴。搬迁补贴为一次性资金援助，户主和家庭每个成员可获得70倍按月计算指数的资金援助（25.84万坚戈）。房租和水电费补贴为每月资金援助，期限为一年，每月可提供15至30倍按月计算指数的资金援助（5.53万坚戈至11.07万坚戈）。

年初以来，相关部门为获得血亲同胞身份的归国同胞们提供了各类支持措施。其中，419人获得了稳定就业。

同时，为鼓励移民前往哈国北部地区定居，还制定了旨在支持地方企业雇佣移民的制度性支持措施。

政策框架下，还将为移民北方地区的居民提供一定金额的补贴款，用于支付购买、建造住房的部分成本，或偿还住房贷款的首付款等。

统计数据显示，自1991年独立以来，已有113.57万名世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

【编译：阿遥】