10:55, 22 11月 2024 | GMT +5
美元汇率上涨如何影响哈萨克斯坦房地产和汽车市场
（哈萨克国际通讯社讯）近期，外汇市场的波动引发了对美元汇率上涨如何影响哈萨克斯坦房地产和汽车市场的关注。多位专家就此向哈通社分享了他们的分析和预测。
房地产市场：价格调整仍需时间
哈萨克斯坦哈萨克斯坦房产经纪人协会主席顾问尼娜·卢基扬年科指出，房地产作为一种高价值商品，其价格受多种因素影响，包括经济变化。她表示，尽管哈萨克斯坦自2014年起推行去美元化政策，并于2017年修改广告法禁止以外币标价，但房地产市场仍与美元密切相关。
她解释，目前，买卖双方仍习惯以美元为参考计算房地产价格。这种心理惯性影响了市场走势。
她预测，在短期内，部分卖家可能会因美元上涨而提高房产的坚戈标价。然而，这种涨价会导致买家兴趣下降，进而使房产滞销。随着市场需求的疲软，这些卖家可能被迫再次调低价格。
卢基扬年科补充，过去一年，房地产价格大多在通胀范围内波动。不过，房产作为一种稳定的资产，仍被认为是对抗汇率波动的有效方式。她还提到，目前开发商推出了多种优惠活动，而急于出售房产的卖家在价格谈判上也更具灵活性。
汽车市场：进口车价格上涨，国产车更具吸引力
与此同时，哈萨克斯坦汽车市场监测和分析机构主任阿图尔·米斯卡扬指出，汽车市场对汇率变化反应更加迅速，尤其是进口车辆。
米斯卡扬表示，美元上涨将直接推高进口车价格，因为这些车辆的成本受汇率影响较大。相反，本地生产的车辆价格相对稳定，因为其大部分生产成本以坚戈计算。
他预测，在当前形势下，消费者可能更倾向于选择价格更实惠的本地生产车辆。这些车辆不仅价格稳定，制造商还提供分期付款、折扣等优惠条件，以吸引潜在买家。
【编译 ：达娜】