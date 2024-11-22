美元汇率上涨如何影响哈萨克斯坦房地产和汽车市场

房地产市场：价格调整仍需时间

哈萨克斯坦哈萨克斯坦房产经纪人协会主席顾问尼娜·卢基扬年科指出，房地产作为一种高价值商品，其价格受多种因素影响，包括经济变化。她表示，尽管哈萨克斯坦自2014年起推行去美元化政策，并于2017年修改广告法禁止以外币标价，但房地产市场仍与美元密切相关。

她解释，目前，买卖双方仍习惯以美元为参考计算房地产价格。这种心理惯性影响了市场走势。

她预测，在短期内，部分卖家可能会因美元上涨而提高房产的坚戈标价。然而，这种涨价会导致买家兴趣下降，进而使房产滞销。随着市场需求的疲软，这些卖家可能被迫再次调低价格。

卢基扬年科补充，过去一年，房地产价格大多在通胀范围内波动。不过，房产作为一种稳定的资产，仍被认为是对抗汇率波动的有效方式。她还提到，目前开发商推出了多种优惠活动，而急于出售房产的卖家在价格谈判上也更具灵活性。

汽车市场：进口车价格上涨，国产车更具吸引力

与此同时，哈萨克斯坦汽车市场监测和分析机构主任阿图尔·米斯卡扬指出，汽车市场对汇率变化反应更加迅速，尤其是进口车辆。

米斯卡扬表示，美元上涨将直接推高进口车价格，因为这些车辆的成本受汇率影响较大。相反，本地生产的车辆价格相对稳定，因为其大部分生产成本以坚戈计算。

他预测，在当前形势下，消费者可能更倾向于选择价格更实惠的本地生产车辆。这些车辆不仅价格稳定，制造商还提供分期付款、折扣等优惠条件，以吸引潜在买家。

【编译 ：达娜】