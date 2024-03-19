尤苏波夫：世界上三分之一核反应堆都使用哈萨克斯坦铀

哈萨克斯坦国家原子能工业公司董事会主席梅尔詹·尤苏波夫在18日举行的新闻发布会上，回顾公司过去一年的工作，分享未来的计划，并强调了核能作为可持续、环保、稳定能源的不可或缺性。

-核能具有持续供应大量电力的优势，被认为是各国追求可持续、环保、稳定的能源平衡不可或缺的动力源。哈萨克斯坦每年生产约占世界铀产量的40%，为世界能源需求提供燃料。这意味着世界上三分之一的核反应堆都使用产自哈萨克斯坦的铀原料。作为全球最大的铀生产商，我们已准备好为世界各地的核电站提供稳定可靠的铀供应。-尤苏波夫表示。

国家元首在去年9月的国情咨文中强调，要加大国内商品采购力度，全面建构承购机制。

-哈萨克斯坦国家原子能工业公司早在2019年就设立了一个替代进口办公室，旨在加大国内商品采购力度。其工作包括审批新产业创建项目以及支持国内生产商。去年，哈萨克斯坦国家原子能工业公司子公司和下属机构共签订了50份承购合同，总金额达12亿坚戈。-尤苏波夫指出。

他表示，国家元首多次强调补充矿产资源基础的重要性，因此，哈萨克斯坦国家原子能工业公司计划启动一项大规模地质勘探计划，以确认开辟新矿床的优先区域。

值得一提的是，在世界地缘政治风险加大的情况下，哈萨克斯坦国家原子能工业公司仍然保持着全球天然铀供应领导者的地位。

【编译：阿遥】