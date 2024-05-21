上合组织外长理事会会议在阿斯塔纳成功举行

会议开始前，与会者默哀一分钟，哀悼直升机事故中罹难的伊朗总统易卜拉欣·莱希和伊朗外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬，以及其他高级官员。

会上，各成员国代表就今年7月份在阿斯塔纳举行的上合组织峰会筹备框架下，当前一系列国际和地区问题“对表”。此外，与会者还就组织当前情况和发展前景深入交换了意见。

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哈萨克斯坦外长在讲话中表示，哈方愿继续积极推动与组织成员国在各领域的合作。

-上合组织已成为久负盛名和有效的多边合作平台。睦邻友好和相互支持的“上海精神”主要原则已成为本组织的鲜明特色。哈萨克斯坦正尽一切努力发挥上合组织的潜力。履行轮值主席国框架下，我们寻求建立包容性对话与合作，以实现可持续发展和繁荣。-他说。

与会者高度赞赏了上合组织作为地区多边平台的重要作用，以及其对维护地区安全稳定的重要贡献。

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根据会议结果，上合组织成员国外长通过了“阿斯塔纳宣言”和“关于世界团结争取公正和平与和谐”倡议草案，以及旨在完善上合组织工作和有关上合组织当前工作的一系列文件。此外，峰会还计划通过20余份旨在加强和进一步提升上合组织声誉的文件。

会议还宣布，白俄罗斯获得上合组织成员国地位的义务备忘录生效所需的内部程序已顺利完成。

各方一致认为，有必要进一步加强与联合国及其他国际和地区组织的意见交流，开展合作，促进联合国的持续发展。

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【编译：小穆】