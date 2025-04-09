增值税上调+门槛下调 哈萨克斯坦政府预计新增2.8万亿坚戈税收

朱曼哈林指出，此前政府曾计划将增值税登记门槛下调至1500万坚戈，但经与议会协商后调整为4000万坚戈。尽管如此，这一妥协方案将使国家预算收入比原计划减少约4000亿坚戈，同时减少16万个潜在纳税人。

- 如果以30万个纳税人为基础，预计到2026年可获得3.2万亿坚戈的增值税收入。按照目前14.4万个纳税人的情况，我们预计将获得2.8万亿坚戈。 - 朱曼哈林表示。

他还指出，在政府计划将影子经济从17.5万亿坚戈压缩至15万亿坚戈的目标背景下，预计税收管理带来的收入增量将持续保持在每年约1万亿坚戈。

此外，政府还计划取消128项税收优惠措施，预计将带来1.3万亿坚戈的额外预算收入。

- 换句话说，2.8万亿来自增值税，1万亿来自税收管理，1.3万亿来自取消税收优惠，这将为国家预算带来稳定的增长潜力。 - 他说。

朱曼哈林还补充，自2020年以来，小微企业数量显著增加，从120万家增长到180万家，其中约50万家企业是为了“人为拆分业务”而设立的。他表示，随着新税法实施，这些企业将逐渐退出市场，因为它们已不再具有经济效益。

他提到，有些法人名下曾注册多达百家公司，而在新的纳税条件下，这种行为将失去意义，因为将无法再隐瞒增值税或企业所得税。

值得一提的是，此前，哈萨克斯坦政府曾提议将增值税纳税门槛降至1500万坚戈，但最终在与议会协商后决定将其设为4000万坚戈。

【编译：达娜】