哈萨克斯坦上线企业AI“导航器” 可自动识别最新法规要求

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家经济部消息，一项利用人工智能自动识别企业经营相关法律要求的新型数字服务已在哈萨克斯坦启动试运行。

该项目是在落实总统2025年9月8日发表的《人工智能时代下的哈萨克斯坦》国情咨文框架下推出的。

哈萨克斯坦国家经济部与人工智能和数字发展部已签署联合命令，启动“企业经营领域强制性要求清单”试点项目。

新服务旨在帮助企业更加快速、便捷地查找现行法律法规中的相关要求。系统以人工智能算法为基础，可自动分析现行规范性法律文件，并识别其中针对企业经营活动提出的具体要求。

国家经济部表示，人工智能可对法规文件进行分析，将企业相关要求自动提取、分类并持续更新。项目主要目标是减轻企业行政负担，提高监管透明度，并营造更加可预期的营商环境。

通过自动分析法律法规，企业无需再自行检索和研究大量规范性文件，可减少查找特定经营活动所适用要求的时间和成本。

相关强制性要求将以结构化、便于理解的形式向企业展示，有助于经营主体更清楚地掌握法律规定，并降低因不了解规则而无意违规的风险。

系统还可及时追踪法规文件的最新调整，帮助企业在经营活动中尽快了解并落实新的法律要求。

哈方将该试点项目视为推动企业监管数字化、提升政府与企业互动效率的工具之一。

目前，新功能已在面向企业的数字AI平台上线。近期，该服务还计划接入eGov Business门户。

由于平台仍处于试运行阶段，企业可向国家经济部数字化部门提交有关服务优化的意见和建议。