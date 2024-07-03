上合已成为国际政治舞台上的重要力量——专访联合国秘书长古特雷斯

记者：联合国大会去年9月通过了题为《联合国同上海合作组织的合作》的决议。哈萨克斯坦作为2023-2024年的上合组织主席国，在推动上合与联合国合作方面发挥了哪些作用？

古特雷斯：哈萨克斯坦担任轮值主席国期间提出的倡议和成果符合联合国议程，为继续我们的伙伴关系奠定了坚实的基础。在担任上合组织主席国期间，哈萨克斯坦举办了约80场国际和区域活动，为加强区域合作，解决有关发展、气候变化、贸易、经济、文化和人道主义等问题做出了重大努力。

此外，哈萨克斯坦还致力于将上合组织转变为更加多边的平台，总体战略目标是提高上合的有效性。

记者：您认为，上合组织等区域组织在当前地缘政治动态中扮演什么角色？

古特雷斯：我们当下正面临着从日益恶化的气候危机和不断升级的冲突到全球生活成本危机、日益严重的不平等和重大技术颠覆等问题，可以说，这是切切实实的生存危机，是一个虽然存在着日益增长的分歧，但必须要团结一致、共同努力的时刻。

解决我们面临的问题，需要建立立足于二十一世纪的现实，并得到《联合国宪章》和国际法的支持的有效的国际机构。

区域组织在促进和维护世界不同地区的和平方面发挥着关键作用。这些组织的经验、快速反应能力和既定的合作框架，使它们在预防冲突和建设和平方面不可或缺。

近年来，上合组织已成为国际舞台上的重要参与者。上合组织在继续致力于其初始目标——协调应对恐怖主义和暴力极端主义等共同威胁——的同时，还寻求深化经济一体化和多方面合作，努力促进地区安全。

记者：您一直是气候行动的坚定倡导者，并大力鼓励所有国家，特别是二十国集团（G20）采取措施改变其经济对化石燃料的依赖。去年2月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫批准了到2060年实现碳中和的战略。您能否分享一下您对我国这一果断和具有战略意义的举措的看法？

古特雷斯：气候危机和水资源短缺是可能导致中亚地区严重紧张局势的两个重要问题。而哈萨克斯坦正在致力于积极解决水资源短缺。





在气候方面，所有国家都必须在明年之前提交新的国家行动计划，该计划必须与将全球长期变暖限制在1.5摄氏度完全一致。它们必须包括到 2030 年将化石燃料的生产和消耗至少减少 30% 的具体计划。

我相信哈萨克斯坦将在能源转型中充分发挥作用，包括在今年于阿塞拜疆举行的缔约方大会上。

【编译：木合塔尔·木拉提】