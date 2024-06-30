上合——一个影响力与日俱增的国际组织

（哈萨克国际通讯社讯）上海合作组织（SCO）成员国领导人理事会第24次会议将于2024 年 7 月 3 日至 4 日在阿斯塔纳举行。与会的上合组织成员国元首们，将在峰会期间广泛讨论政治、经济、文化和人文领域合作的当前问题。

即将举行的峰会将带来哪些期待？哪些领导人将出席？哈萨克斯坦作为主席国将发挥什么作用？本文将就这些问题与读者共同探讨。

上合——意义广泛的国际性组织

上合组织致力于确保成员国在地区安全、应对当前威胁、经济发展、促进睦邻互信关系等广泛领域的合作。

上合组织成立于 2011 年，而其前身是 1996 年的上海五国机制。自成立以来，该组织已逐渐成为一个含义广泛的、涉及诸多领域的国际性重要组织，其在政治、经济和人文方面的重要性与日俱增。

目前，上合组织成员国的人口占到了世界总人口近一半，面积约占地球陆地面积的四分之一，合计GDP超过23万亿美元。同时，组织规模也在不断扩大。即使在国际形势不断趋于复杂化的当下，国际社会对该组织的兴趣仍然日益浓厚。

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目前，上合组织共有9个正式成员国：哈萨克斯坦、印度、伊朗、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。在上合组织即将召开的峰会上，白俄罗斯将正式成为上合组织成员国。这也意味着上合成员国数量将实现历史性的两位数突破。

此次峰会期间，还邀请了观察员国和对话伙伴国领导人参会。去年，五个国家以对话伙伴身份加入了上合组织，包括巴林、科威特、马尔代夫、缅甸和阿联酋。

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哈萨克斯坦作为上合主席国的成就

哈萨克斯坦于 2023 年 7 月担任上合组织主席国，至 2024 年 6 月结束任期。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前曾多次介绍哈萨克斯坦在担任主席国期间的优先事项。他指出，作为主席国，哈萨克斯坦将提出“关于世界团结以实现公正和平与和谐”的倡议。

该文件指出了加强建立信任措施、维护稳定与安全的原则。主要任务是防止东西方之间出现地缘政治断层。

哈萨克斯坦总统战略研究所（KazISS）指出，阿斯塔纳在担任主席国一职时采取务实态度，重点致力于加强互利贸易、经济和技术合作。

成员国一致支持哈萨克斯坦关于将2024年确定为上合组织“生态年”的倡议。2023年10月，上合组织成员国政府首脑理事会制定并批准了相应行动计划。

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近日，上合组织秘书长张明高度评价哈萨克斯坦担任上合组织主席国的工作。

据官方统计，自2023年7月上合组织主席国移交给我国以来，已举办了100多场各类活动和会议，包括能源、数字和旅游论坛。在各个合作领域已制定了30多份文件。

哈萨克斯坦在“经济优先”原则指导下，提出成立上合组织投资基金、经济优惠基地等重大倡议。

阿斯塔纳峰会议程

5月，哈萨克斯坦总统托卡耶夫与上合组织成员国外长举行会晤。会上，哈萨克斯坦总统对与会各国对哈萨克斯坦倡议和富有成效的联合工作的支持表示感谢。

哈萨克斯坦总统强调指出，上合组织国家“精神圣地（Spiritual Sanctuaries）”项目的重要性。他指出，即将在阿斯塔纳举行的上合组织峰会将以《加强多边对话——追求可持续和平与发展》为主题。

哈萨克斯坦共和国总统直属国家安全研究院亚洲研究所首席专家阿丽娅·穆萨贝科娃表示：

- 峰会的主旨是哈萨克斯坦提出的‘世界团结，实现公正和平与和谐’上合组织倡议。该倡议旨在加强信任措施，维护世界各国的稳定发展。这一倡议反映了上合组织国家发展全球和地区安全的真诚意愿和决心。

此外，此次峰会还将通过关于打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的合作纲要，并讨论上合组织禁毒战略。

上合组织秘书长张明此前已经宣布，批准了上合组织7月3日至4日峰会将审议的议题和文件清单。除其他事项外，他提到了上合组织成员国元首阿斯塔纳宣言的项目、上合组织“关于世界团结、实现公正和平与和谐”倡议、上合组织与对话伙伴合作发展路线图以及其他几份文件。

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联合国与上合组织合作

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯将出席即将举行的上合组织峰会。

哈萨克斯坦外交部长穆拉特·努尔特列吾在上合组织成员国外交部长理事会会议上表示：

-这是首次以“上合组织+”形式举行会议，成员国、观察员国、对话伙伴以及联合国秘书长都将参加。

上合组织与联合国已互为伙伴组织20年，拥有联合国大会观察员地位，2010年，双方签署了联合国与上合组织秘书处合作联合宣言。

在哈萨克斯坦的倡议下，2023年9月1日，第77届联合国大会全体会议通过了关于“联合国同上合组织合作”的决议。

-联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯今年参加上合组织成员国元首理事会会议是理所当然的。专家们也认为，即将在阿斯塔纳举行的峰会将成为具有全球意义的重大事件。上合组织的平台上将提出影响数百万人命运的全球性问题，- 哈萨克斯坦国家科学院亚洲研究所首席专家阿丽娅·穆萨贝科娃说。

该组织的新正式成员

白俄罗斯自2010年起参与到了上合组织的工作当中。起初，白俄罗斯是对话伙伴国，后来获得观察员地位。白俄罗斯以正式成员身份加入上合组织，是合乎逻辑的一步。

白俄罗斯有意加强经贸合作，发展上合组织的共同交通空间。

阿丽娅·穆萨贝科娃指出：

- 鉴于白俄罗斯此前已与上合组织建立了伙伴关系，且该国总统亚历山大·卢卡申科曾参加过该组织前七届峰会，因此此次正式加入不太可能导致对上合组织的工作产生重大变化。

有些人认为上合组织是一个以亚洲国家为主的组织，但事实并非如此。

从沙特阿拉伯到马其顿和塞尔维亚，许多国家都对与上合组织建立伙伴关系表现出兴趣。

总体而言，上合组织是一个合适的国际对话平台，以其稳定性、对国际法原则的承诺、创造性和非集团性而引人注目。

【编译：木合塔尔·木拉提】