哈萨克斯坦总统：上合组织应积极参与全球进程

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在接受新华社采访时表示，哈萨克斯坦提出了制定上合组织《关于全球团结以实现公正的世界与和谐》倡议提案，并强调上合组织应积极参与全球进程。

托卡耶夫总统表示：

- 我们相信，上合组织不应置身于全球进程之外。因此，哈萨克斯坦提议共同制定上合组织《关于全球团结以实现公正的世界与和谐》倡议。我对这一倡议得到了所有成员国的认可和支持感到满意。参加在阿斯塔纳举行的峰会的各国代表将呼吁国际社会开启诚实和开放的全球对话，接受新的安全范式，创建公平的经济环境，并为保护地球的清洁付出必要的努力。

托卡耶夫总统特别指出，2024年因哈萨克斯坦的倡议被宣布为上合组织的“生态年”。在此期间，计划制定和通过关于生态、自然保护区管理、生态旅游和应对气候变化领域的国际文件。

今年2月，在联合国环境大会第六届会议期间，由哈萨克斯坦倡议举行的上合组织-联合国“同一个星球，同一个未来：共同努力实现生态可持续发展”高级别专项活动引起了广泛关注。根据活动结果，上合组织与联合国环境规划署（UNEP）建立了关系，并计划签署上合组织成员国政府间在环境保护领域的合作协议。

托卡耶夫总统表示：

- 我相信上合组织有能力有效应对生态问题和气候变化。在谈到“人类命运共同体”时，我特别想强调这一创新概念已经引起了全球关注，并为形成国际关系的新模式奠定了基础。其目标是在当代国家间关系中建立互利合作和信任对话。在这一点上，“人类命运共同体”理念与“上海精神”原则相辅相成，和谐共存。特别是两者在追求可持续发展、共同繁荣、开放和包容性方面。通过在多边机制和双边层面推广这些重要理念，我相信国际社会能够将其融入为国际关系中的常态。”

【编译：达娜】