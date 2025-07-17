08:56, 17 七月份 2025 | GMT +5
上海合作组织成员国外交部新闻部门磋商在北京举行
（哈萨克国际通讯社讯）上海合作组织成员国外交部新闻部门年度磋商会议在位于北京的上合组织秘书处举行。会议汇聚了各成员国外交部新闻部门负责人，哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫代表哈方出席。
会议期间，上合组织秘书处总结了过去一年的信息传播工作成果。与会代表就共同项目的实施经验进行了交流，并强调在发布官方材料时保持公开性和时效性的重要性。
阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫在发言中指出：
- 内容协调一致和关键信息的同步传递，有助于加强组织内部互信，并在国际舞台上构建统一的信息阵线。
他还向中方和上合组织秘书处在高水平组织此次活动、搭建推动信息合作的平台方面表示感谢。
中方作为现任主席国，介绍了其在上合组织框架下开展的媒体项目，并展示了即将在天津举行的上合组织国家元首峰会的信息传播计划。
与会成员国代表还就引入多媒体传播新形式、加强数字平台工作等议题提出建议。哈方代表特别强调，应积极吸引年轻记者和博主参与上合组织的信息传播议程，这将有助于扩大受众面，并激发青年群体对组织活动的持续关注。
此外，与会者围绕信息互动的重点方向进行了深入交流，特别是在共同维护“上海精神”原则以及打击地区虚假信息等方面展开了讨论。
会议最后，代表们签署了磋商会议纪要，并一致认为，此类会议为制定统一宣传方法、强化组织整体信息空间提供了重要平台，对报道外交政策重大事件具有积极意义。
【编译：达娜】