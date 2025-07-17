上海合作组织成员国外交部新闻部门磋商在北京举行

会议期间，上合组织秘书处总结了过去一年的信息传播工作成果。与会代表就共同项目的实施经验进行了交流，并强调在发布官方材料时保持公开性和时效性的重要性。

阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫在发言中指出：

- 内容协调一致和关键信息的同步传递，有助于加强组织内部互信，并在国际舞台上构建统一的信息阵线。

Photo credit: mfa.gov.kz

他还向中方和上合组织秘书处在高水平组织此次活动、搭建推动信息合作的平台方面表示感谢。

中方作为现任主席国，介绍了其在上合组织框架下开展的媒体项目，并展示了即将在天津举行的上合组织国家元首峰会的信息传播计划。

与会成员国代表还就引入多媒体传播新形式、加强数字平台工作等议题提出建议。哈方代表特别强调，应积极吸引年轻记者和博主参与上合组织的信息传播议程，这将有助于扩大受众面，并激发青年群体对组织活动的持续关注。

此外，与会者围绕信息互动的重点方向进行了深入交流，特别是在共同维护“上海精神”原则以及打击地区虚假信息等方面展开了讨论。

会议最后，代表们签署了磋商会议纪要，并一致认为，此类会议为制定统一宣传方法、强化组织整体信息空间提供了重要平台，对报道外交政策重大事件具有积极意义。

Photo credit: mfa.gov.kz

【编译：达娜】