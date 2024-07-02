上海合作组织的历史：过去、现在和未来

上合组织是如何建立起来的？

该组织成立的历史始于1996年。当年，俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦领导人在上海签署《关于共同边境地区军事领域建立信任措施的协议》。这份文件签署后，形成了“上海五国”概念。 五国共同的目标，是确保前苏联加盟共和国和中国边境的稳定。

五个国家会轮流组织举办年度会议，并逐步形成了传统。

1998-2000年间，上海五国领导人会晤分别在阿拉木图、比什凯克和杜尚别举行。会议内容也从讨论在边境地区建立信任机制逐渐扩展到发展政治、安全、外交以及经贸、人文等领域的全面互利合作。除国家元首会晤外，还建立了外交部、国防部长、执法机构、经济、文化、交通、紧急情况、边防部门、检察院以及其他部长级别的定期会议的机制。

随着五国互联互通机制的成功建立，该组织逐渐超越了跨境合作的框架。于是，2000年，“上海五国”转型上海论坛，乌兹别克斯坦作为观察员参加了峰会。

2001年，乌兹别克斯坦正式加入该组织。由此，“上海五国”正式更名为上海合作组织（SCO）。一年后，在圣彼得堡举行的上海合作组织成员国元首峰会上签署了《上海合作组织章程》，明确了该组织活动的目标、原则、结构和主要方向。

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上合组织的主要目标包括：

加强各成员国之间的相互信任与睦邻友好；

鼓励成员国在政治、经贸、科技、文化、教育、能源、交通、旅游、环保及其它领域的有效合作；

共同致力于维护和保障地区的和平、安全与稳定；

推动建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序。

上海合作组织于2002年完成了作为一个国际组织的基本建构工作。在当年于圣彼得堡举行的元首会议上，还就建立上海合作组织地区反恐机构达成了一致。上海合作组织地区反恐怖机构执行委员会（反恐机构执委会）是上海合作组织的常设执行机构，设在乌兹别克斯坦首都塔什干。该机构的目的是在打击恐怖主义、极端主义和分裂主义方面与各方主管机构进行协调和互动。

编年史：上合组织框架内达成的协议和决定

2005年 元首理事会会议决定给予印度、伊朗、巴基斯坦三个亚洲大国观察员地位。在此之前的一年，即 2004 年，蒙古获得了这一地位。在此期间，该组织的地域范围不断扩大，上海合作组织的国际影响力显着提升。

2007年 上海合作组织国家签署长期睦邻友好合作协定。

2009年 决定给予斯里兰卡和白俄罗斯对话伙伴地位。

2012年 上海合作组织成员国领导人通过了关于建立长期和平、共同繁荣区的宣言。同年，土耳其成为对话伙伴。

2014年 印度、巴基斯坦正式申请加入上海合作组织。

2015年 上合组织成员国元首批准决定启动接纳印度、巴基斯坦为上合组织成员，并给予白俄罗斯上合组织观察员地位。签署了给予柬埔寨、尼泊尔、阿塞拜疆和亚美尼亚对话伙伴地位的决定。

2017年6月上合组织成员国元首理事会历史性会议在阿斯塔纳举行，印度、巴基斯坦加入该组织。

自2022年1月起，张明（中国）成为上海合作组织秘书长，鲁斯兰·米尔扎耶夫（乌兹别克斯坦）成为上海合作组织地区反恐机构执行委员会主任。

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哈萨克斯坦是上海合作组织的创始国，以及其互动机制的积极参与者。建设性参与和注重平等对话将加强哈萨克斯坦共和国在该地区的地位，并有助于增进各国之间的互信和理解。

哈萨克斯坦从2023年7月至今，担任上海合作组织轮值主席国。

担任主席国期间，哈萨克斯坦本着注重实践的方针，致力于加强互利贸易和经济技术合作。

上合组织的疆域

上合组织成员国家总面积超过3500万平方公里，占欧亚大陆面积的65%。该组织成员国总人口约为35亿。

目前，上海合作组织共有9个正式成员国：哈萨克斯坦、伊朗、吉尔吉斯斯坦、中国、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、印度、乌兹别克斯坦。

今年白俄罗斯将在即将举行的上合组织峰会上成为该组织的正式成员。这意味着上合组织的疆域将进一步扩大。

白俄罗斯于2009年获得上合组织对话伙伴地位，2015年成为该组织观察员国。 2022年，白俄罗斯向该组织领导层申请加入上合组织。

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上海合作组织的成立主要是为了加强该地区的安全。成立初期，该组织面临解决边界问题的任务。如今，该组织职权范围内的问题已显着扩大，包括推动繁荣、经济发展、新铁路、陆港、“霍尔果斯”国际边境合作中心等。

分析人士指出，国际社会对该组织的兴趣正在增加。

哈萨克斯坦总统战略研究所首席专家、中国学家阿德勒·考克诺夫表示，上合组织已成为覆盖欧亚大陆和亚洲大部分国家的区域组织。如今，该组织可以说是开展各国合作、防范可能风险的良好平台。

- 上海合作组织发展的每个阶段都充满了重大事件。第一阶段是组织的创建，第二阶段可以称为组织作为官僚机器的发展，即组织被纳入国际体系。第三阶段是组织的扩大，增加新的参与者、新的想法和新的议程。 SCO正在不断发展。今天，正在考虑进一步扩大和深化其议程的想法。可以说，如今的上海合作组织已经经历最重要的发展阶段。- 他说。

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专家强调，在互信关系的基础上为组织参与者制定共同议程非常重要。

- 有必要对该组织的结构进行改革，使其不仅只是一个对话平台，而是能够成为一个集创建新投资项目、创建新的充满活力的大陆项目的真正工具。所有这一切都有机会和工具，但缺乏有效的方法。托卡耶夫总统表示，为了实施新项目，必须进行组织改革。- 阿德勒·考克诺夫说。

阿德勒·考克诺夫认为，中国对于参加任何组织都非常谨慎。但对于上合组织，中国非常关注并且至今依然坚定地坚持一个立场，即推动发展和壮大这个组织。此外，中方支持哈萨克斯坦在上合组织中的积极立场。

这位专家总结道，中国希望上海合作组织成为最强大的世界组织之一，使其不仅能够确保地区，而且也能促进全球的安全和经济发展。

2024年7月3日至4日，上海合作组织峰会将在阿斯塔纳举行。此前，托卡耶夫宣布即将举行的上合组织阿斯塔纳峰会将以《加强多边对话——努力实现可持续和平与发展》为主题。峰会计划预计将考虑通过一项打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的合作纲领。此外，还计划讨论上海合作组织的禁毒战略。

【编译：木合塔尔·木拉提】