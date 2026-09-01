巴基斯坦接任上海合作组织轮值主席

吉尔吉斯共和国外交部长热恩别克·库卢巴耶夫在新闻发布会上公布了该消息。

- 今天，上海合作组织轮值主席国将移交给巴基斯坦伊斯兰共和国。我们向巴基斯坦同仁表示祝贺，并祝愿他们任期圆满成功。吉尔吉斯共和国愿提供必要的支持，确保工作的连续性，并与其他成员国一道，继续落实比什凯克峰会上作出的各项决定。-他说。

上海合作组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫表示，巴基斯坦担任轮值主席国的主题已确定：“从愿景到创新：连接创新与繁荣”。

- 巴基斯坦拉合尔市被宣布为2026-2027年度上海合作组织旅游文化之都。巴基斯坦即将提交其担任轮值主席国的计划。我们将确保巴基斯坦的轮值主席国工作与吉尔吉斯斯坦担任轮值主席国的工作一样，达到同样的高水准。-叶尔梅克巴耶夫说。

据此前报道， 托卡耶夫总统在比什凯克出席上海合作组织成员国元首理事会会议和“上合组织+”会议并发表讲话，就安全合作、经贸投资、交通物流、人工智能以及上合组织改革等重点议题提出一系列倡议。