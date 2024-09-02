托卡耶夫总统：改善生态环境 推进全国绿化

他表示，必须在全社会广泛宣传环境保护的意义，确保民众免受不利生态因素的影响。同时，他呼吁企业在环保工作中承担更大的责任，政府和“阿塔梅肯”企业家协会应采取具体措施，加大先进环保技术的推广力度，并确保废物监测系统的有效运行。

托卡耶夫还特别提到了保护哈萨克斯坦独特的动植物资源的重要性，强调国家将继续采取必要措施，保护广袤的草原和森林免受火灾的威胁。虽然哈萨克斯坦的自然资源丰富多样，但森林覆盖率仅占国土面积的5%。为了保持生态多样性，总统呼吁扩大森林覆盖面积，这不仅对国家的持续社会经济发展至关重要，也是一项紧迫的任务。

在国情咨文中，托卡耶夫对当前的绿化工作表示了肯定，并强调应继续推进这一工作。他提到，在“塞梅森林”保护区内，已建立了中亚地区唯一一个符合国际先进标准的森林种苗基地。总统建议在其他森林地区推广这一模式。

同时，托卡耶夫呼吁将增加森林覆盖率变成全国性的共同行动，并在全国范围内开展广泛的宣传和教育活动，以提高公众的环保意识。

【编译：达娜】