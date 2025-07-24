哈萨克斯坦生育率降至2.8：人口学家怎么说？

发达国家的生育率如何？哈萨克斯坦的人口增长是否稳定？Kazinform通讯社分析评论员就此采访了专家。

首先来看全球情况。全球生育率最低的国家是韩国，目前每名女性平均生育0.7至0.8个孩子，人口增长已呈负值。日本的生育率为1.3，美国为1.6，欧洲国家的生育率在1.5至1.8之间。显然，发达国家的生育率远低于被视为人口稳定标准的2.1。

再看哈萨克斯坦，根据国家统计局数据，2022年全国总和生育率（每名女性的平均生育子女数）为3.05，2023年降至2.96，去年进一步降至2.8。照此趋势，未来十年内，哈萨克斯坦的生育率可能跌至每名女性2个孩子以下。

人口学家希娜尔·帕兹尔别克克兹表示，疫情后哈萨克斯坦生育率确实开始下降。

- 疫情期间我们称之为“婴儿潮”时期。2021年，每名女性平均生育3.32个孩子，这是独立以来未曾有过的生育水平。从2022年起，生育率逐步下降。这是规律，因为“婴儿潮”通常只持续1至2年。去年，每名女性平均生育2.8个孩子，与2016年的水平相当。- 她说。

Фото: Ш. Пазылбекқызының жеке мұрағатынан

然而，希娜尔认为，预测哈萨克斯坦生育率在短期内跌破每名女性2个孩子较为困难，原因有几点。

首先，1999年曾录得类似低生育率，当年每名女性平均生育1.8个孩子。总体而言，独立后1990年代的危机导致家庭推迟生育计划，因民众对未来信心不足，物质条件较差。这是后苏联国家的普遍现象。自2000年代初社会经济状况改善后，哈萨克斯坦生育率开始回升。因此，若无政治或社会经济危机，生育率不会急剧下降。

其次，各地生育率差异显著。南部和西部地区的生育率较高。2024年，突厥斯坦州的生育率达每名女性4.25个孩子，居全国首位。而北哈萨克斯坦州和库斯塔奈州的生育率低于每名女性2个孩子。因此，只要南部和西部地区保持多子女家庭的传统观念，生育率不会大幅下降。

希娜尔还提出另一原因：哈萨克斯坦家庭仍将子女视为核心价值，结婚后普遍倾向于生育。威胁生育率下降的因素是，部分新婚夫妇不再将生育作为首要目标，而更注重满足个人兴趣。这种现象可通过“无孩主义”（child-free）在国外的流行来解释。

她总结道：- 多子女家庭减少也是威胁人口增长的因素。影响这一趋势的因素包括年轻人不着急组建家庭，尤其是女性晚婚降低生育多子女的可能性。尽管处于生育年龄，但未婚、未组建家庭、因而未生育的单身人士比例增加，对人口增长产生负面影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】