卫生部长：哈国居民人均预期寿命超过74岁

她强调，加强全民健康是国家最重要的职责之一。截至去年年底，全国总死亡率较上一年下降了29%。血液循环系统疾病死亡率下降33%，癌症死亡率下降8%，各种外伤致死率下降5%。此外，孕产妇死亡率降幅明显，下降3倍多。相较于2021年，2022年婴幼儿死亡率下降了4.6%。

她进一步指出，这些国民健康指标的积极变化助力国内人均预期寿命从2021年的70.23岁提高至2022年的74.44岁，增幅接近4岁。

-充分保障全体国民享受高质量的医疗卫生系统和高水平医疗卫生服务，为联合国第三个可持续发展目标。哈萨克斯坦已通过了国家可持续发展目标清单，其中包括30项指标。联合国今年对哈萨克斯坦17个可持续发展目标实施情况进行了评估，其中第三个目标涉及医疗卫生行业。根据评估结果，该领域取得了一定改善，但仍然面临挑战。-阿扎尔·黑尼亚特说。

她表示，卫生部将加大工作力度，以确保如期实现预期指标，继续致力于提高国内医疗卫生水平，保障国民健康和福祉。

【编译：阿遥】