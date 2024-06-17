07:21, 17 六月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦卫生部颁发奖项庆祝医疗工作者日
（哈萨克国际通讯社讯）16日，为庆祝医疗工作者日，哈萨克斯坦卫生部向2637名医护人员颁发了部门奖项。
据卫生部新闻处消息，老一辈医疗卫生工作者、前卫生部长、议员和社会活动家等各界代表受邀参加了隆重的颁奖典礼。
今年，共有250名医护人员因在专业领域的杰出贡献获得了“劳动功臣”奖章，596名医护人员获得了“医疗卫生事业功勋人员”奖章，614名医护人员获得了“医疗卫生系统先进工作者”奖章，600名员工获得了荣誉证书，577名医护人员获得了感谢信。
-每天，在产房、急救车上和手术台前，医护人员都肩负着挽救生命的重大使命。他们夜以继日地奋战在医疗救治一线，迎接新生儿的啼哭，护佑危重病人的生命，创造一个个生命奇迹。门诊部里，熙熙攘攘的患者络绎不绝，医护人员细致耐心地接诊、诊断、治疗，为患者送去健康的希望。我们努力为医护人员创造舒适的工作条件，提高薪酬水平，从而提高医疗服务质量。医生的工作越来越受到尊重，我们为哈萨克斯坦医学取得的成就感到自豪。-卫生部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在致辞中表示。
目前，哈萨克斯坦国家卫生系统共有27万多名医护人员。