哈萨克斯坦卫生部颁发奖项庆祝医疗工作者日

-每天，在产房、急救车上和手术台前，医护人员都肩负着挽救生命的重大使命。他们夜以继日地奋战在医疗救治一线，迎接新生儿的啼哭，护佑危重病人的生命，创造一个个生命奇迹。门诊部里，熙熙攘攘的患者络绎不绝，医护人员细致耐心地接诊、诊断、治疗，为患者送去健康的希望。我们努力为医护人员创造舒适的工作条件，提高薪酬水平，从而提高医疗服务质量。医生的工作越来越受到尊重，我们为哈萨克斯坦医学取得的成就感到自豪。-卫生部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在致辞中表示。